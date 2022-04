Në 8 Prill, manifestim në mbështetje të Ukrainës, Veliaj fton qytetarët: Të lëmë politikën mënjanë

Shpërndaje







20:17 06/04/2022

Më 8 prill, ora 12:00 në Tiranë do të zhvillohet një manifestim i madh në mbështetje të Ukrainës dhe popullsisë atje, e cila në këto momente po përballet me agresionin rus. Manifestimi, që do nisë nga sheshi “Skënderbej” dhe do të vijojë deri të sheshi “Vëllezërit Frashëri”, është thirrur nga komuniteti ukrainas në Tiranë.

Kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, tha se do t’i bashkohet manifestimit dhe ftoi qytetarët që të bëhen pjesë e marshimit.

“Të premten në orën 12:00 do të mblidhemi të gjithë bashkë në sheshin “Skënderbej” – trupi diplomatik, organizata të shoqërisë civile, individë pa dallime partiake. Do të kemi një edhe përshëndetje nga kryetari i Bashkisë së Kievit, Klitchkov. Marshimi do të nisë nga sheshi “Skënderbej” deri te “3 Vëllezërit Frashëri”, aty ku është ambasada e Ukrainës, për të dhënë disa mesazhe dhe për t’u bashkuar me korin e qyteteve më të mëdha të Evropës, për të bërë realitet atë që presidenti Zelensky tha në fjalën e tij në çmimet Grammy: “Na ndihmoni me gjithçka të mundeni, vetëm me heshtjen mos na ndihmoni, se heshtja nuk ndihmon asnjeri”. Heshtja përkundrazi të bën palë me fajtorin”, tha Veliaj.

Ai shtoi se Tirana do të vijojë të dërgojë ndihma në Ukrainë dhe i ftoi të gjtihë ta lënë politikën mënjanë./tvklan.al