Në bunkerë dhe arrati, çfarë po ndodh me popullin ukrainas

10:38 24/02/2022

Në kryeqytetin ukrainas, Kiev, stacionet e metrove janë shndërruar në bunkerë të improvizuar. Dëshmitarë në qytet thanë për CNN se stacionet janë plot me njerëz të cilët kanë me vete me furnizime, të organizuar në grupe. Stacionet janë plot, por jo trenat, të cilët mësohet se vijojnë të lëvizin.

Ukrainasit arratisen nga Kiev: Ishin orët e para të mëngjesi të së enjtes kur nisën të dilnin fotot e para të trafikut në qytet. Radhë kilometrike automjetesh që largoheshin nga Kiev.

“Teksa nisën të dëgjonin sirenat, mund ta imagjinoni panikun që shpërthur tek njerëzit. Ata nisën të vraponin jashtë shtëpive të tyre ndërkohë që rreth e rrotull dëgjohen shpërthime”, tha më herët korrespondenti i CNN në Kive, Matthew Chance.

“I gjithë trafiku është në një drejtim. Të ikin sa më parë të jetë e mundur drejt perëndimit, në zona të sigurta. Nëse është e mundur jashtë vendit, ndoshta në Poloni, që është rreth 3-4 apo 5 orë larg me makinë. Mjafton të jetë nga ana e kundërt e Rusisë”.

Sulmet ajrore dhe shpërthimet po raportohen në vende të ndryshme të Ukrainës, përfshirë Kievin dhe Karkivin. Në një deklaratë në orët e para të mëngjesit Putin tha se Rusia nuk kishte në plan të pushtonte Ukrainën dhe kërkoi që ushtria e saj të ulte armët. Disa momente më pas, sulmet u raportuan në bazat ushtarake ukrainase. Ukraina thotë se Rusia ka nisur një pushtim të gjerë ndaj vendit të saj

Ndërkohë, shërbimet e trafikut ajror shtetëror në Ukrainë kanë mbyllur të gjitha hapësirat ajrore në vend, si pasojë e sulmit rus. Të gjitha fluturimet u pezulluan në orën 02:45 (me orën lokale) për shkak të rrezikut të lartë të aviacionit për civilët./tvklan.al