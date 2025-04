Teksa pritet një armëpushim i mundshëm midis Ukrainës dhe Rusisë, Gjenerali i këtij të fundit është vrarë ditën e sotme me bombë teksa ndodhej në makinë.

Viktimë ishte Gjenerali Yaroslav Moskalik, sipas BBC, i cili besohet se ishte shënjestruar nga ushtria ukrainase në territoret e Rusisë.

Sakaq, Steve Witkoff, i dërguari i posaçëm i Donald Trump, zhvilloi takim me Vladimir Putin për rreth 3 orë. Bisedimet u përqendruan tek mundësia e armëpushimit midis dy shteteve. Po kështu, bisedime pati dhe për bashkëpunim të mundshëm midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Nga ana tjetër, Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, kërkon të ushtrohet më shumë presion ndaj Rusisë, pasi sipas tij pa presion asgjë nuk mund të zgjidhet.

“Kanë kaluar 44 ditë që kur Ukraina ra dakord për një armëpushim të plotë dhe një ndalim të sulmeve. Ky ishte një propozim nga Shtetet e Bashkuara. Dhe kanë kaluar 44 ditë që Rusia vazhdon të vrasë njerëzit tanë dhe t’i shmanget presionit të ashpër dhe përgjegjësisë për veprimet e saj. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që të gjithë në mbarë botën të shohin dhe të kuptojnë se çfarë po ndodh në të vërtetë”, shkruan Zelensky përmes një postimi në platformën “X”.

