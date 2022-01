Në Durrës për të ngrohur muskujt

23:20 07/01/2022

Dinamo ka zgjedhur Durrësin për të kryer përgatitjet në prag të pjesës së mbetur të kampionatit. Kryeqytetasit prej ditësh gjenden në qytetin bregdetar, me synimin e qartë, kompaktësinë e ekipit dhe kthimin tek rezultatet pozitive. Tekniku Bledi Shkëmbi kërkon përqendrim për 21 javët e mbetura dhe shton se objektivat do të qartësohen ndeshje pas ndeshje.

“Jemi të vetëdijshëm që nuk kemi bërë mirë gjatë fazës së parë. Të arrijmë të marrim rezultate pozitive, të marrim fitore që të ndryshojmë mbi të gjitha anën psikologjike dhe të shikojmë objektivat javë pas jave”.

‘Nëndetësja blu” ka qënë tepër aktive dhe në merkato, e deri më tani, nën urdhrat e Shkëmbit është vendosur mesfushori, Sabjen Lilaj.

‘Shpresoj të kemi bërë përforcimet e duhura, shpresoj që futbollistët që kemi afruar do të na ndihmojnë’.

Në javën e 16-të të Superligës, që do jetë edhe e para për Dinamon këtë vit, skuadra kryeqytetasve do të masë forcat me Kukësin e vendit të dytë.

