6 nëntor 2026 – Pas këngëve, fshihet gjithmonë një histori personale, një kujtim dhe një njeri që ka lënë gjurmë të pashlyeshme.
Për këngëtarin Stefi Prifti, një prej njerëzve më të rëndësishëm të fëmijërisë dhe të rrugëtimit të tij artistik ka qenë gjyshi, Tasi, i njohur në Korçë si fotografi Tasi.
I ftuar në emisionin “Rudina”, Tv Klan, ku ndau kujtime nga fëmijëria, Stefi Prifti solli edhe një fotografi të veçantë, përmes së cilës prezantoi gjyshin e tij, njeriun që jo vetëm e mbështeti, por edhe i hapi për herë të parë rrugën drejt muzikës.
Me emocion, këngëtari tregoi historinë e fotografisë dhe rëndësinë që gjyshi ka pasur në jetën e tij. Prifti konfirmoi se bëhet fjalë për gjyshin që dhe i është kushtuar këngë nga ai dhe vëllai i tij.
“Ky është gjyshi im. Ky është gjyshi Tasi, Tasi fotografi, në dyqan të Tasit. Që ta shikoni domethënë. Dhe ky më ka futur mua për herë të parë në shkollën e muzikës, te ‘Tefta Tashko Koço’. Në atë periudhë ishte shumë e vështirë të hyje në atë shkollë”, tregoi këngëtari.
Biseda u ndal edhe te vështirësitë e kohës dhe konkurrenca e madhe për të fituar një vend në institucionet artistike. Artisti kujtoi se rruga drejt shkollës së muzikës nuk kishte qenë aspak e lehtë dhe se dëshira për t’u bërë pjesë e saj e shoqëronte me emocione të forta.
“Në Korçë. Po edhe kudo. Edhe po qe se e kini parasysh, edhe të hyje në Institutin e Lartë të Arteve, në atë periudhë… Ishte një tmerr domethënë. Dhe unë nuk kam fituar me vitin e parë, kam fituar vitin më mbrapa. Kështu që jam torturuar pak domethënë. Kur dilja aty te kollonat që më dilte përpara akademia, dridhesha domethënë nga emocionet dhe nga dëshira që kisha, se duhet të hyja me patjetër”, rrëfeu ai.
Por pas kësaj dëshire të madhe qëndronte edhe një mbështetje e rëndësishme familjare. Këngëtari theksoi se gjyshi i tij kishte qenë një personazh me ndikim në rrethet elitare dhe artistike të qytetit, duke ndihmuar që ai të niste rrugëtimin në shkollën “Tefta Tashko Koço” në Korçë, me instrumentin e violinës.
“Por ne jemi te fëmijëria dhe gjyshi ka qenë personazhi i cili edhe ka ndikuar në ato qarqet elitare dhe artistike të qytetit, që unë të filloja shkollën ‘Tefta Tashko Koço’ në Korçë me instrumentin e violinës”, përfundoi ai.
/tvklan.al