“Në Europë kredia kushton më lirë…”, Ylli Sula shpjegon pse është e vështirë të blesh shtëpi në Shqipëri

23:01 16/01/2023

Ylli Sula, themeluesi i gazetës “Çelësi”, ka shpjeguar këtë të hënë në emisionin “Opinion” se pse në Shqipëri është më e vështirë se sa në vendet e Europës për të blerë një shtëpi. Ai u shpreh se në vendin tonë është e vështirë që të gjesh kredi për më shumë se 20 vite. Ndërkohë në Europë kredia kushton më lirë. Kjo sipas tij, ka të bëjë edhe me faktin se tregu në Shqipëri ka risk shumë më të lartë dhe bankat nuk kanë ato kapitale si bankat e mëdha europiane. Sipas Sulës, në Shqipëri është më pak e përballueshme blerja e një shtëpie.

Ylli Sula: Shifrat janë të ftohta. Ne kemi një problem të kësaj natyre këtu. Në Europë e tha dhe Mazniku përgjithësisht kredia jepet për 25 vite. Në Shqipëri është vështirë të gjesh për më shumë se 20 vite. Kredia në Europë kushton shumë më lirë se në Shqipëri. Sot në Francë, kredinë e ke 1.2 deri në 2.4 maksimumi.

Blendi Fevziu: E ke më lirë se në Shqipëri?

Ylli Sula: Shumë më lirë për shkak se tregu në Shqipëri ka risk shumë të lartë, bankat nuk kanë ato kapitale që kanë bankat e mëdha dhe tregu ka rrezik të lartë dhe prandaj bankat japin kredi shumë më të shtrenjtë. Ajo që është për të thënë, unë nuk do thoja deri tek ajo llogaria 62 vjet, por gjithsesi në Shqipëri në raport me tregun europian, për shkak të kësaj rritje qoftë edhe 34% dhe këtu shkoj në atë drejtimin e Panos, në Shqipëri është më pak e përballueshme blerja e një shtëpie… Pavarësisht se nuk është 62 vjet. Përballueshmëria e marrjes së kredisë në Shqipëri, sot, në Tiranë flasim, në raport me tregun mesatar europian është më e lartë.

Blendi Fevziu: Pra është më e vështirë për të blerë shtëpi në Shqipëri se në çdo vend tjetër të BE?

Ylli Sula: Është më e vështirë, absolutisht po. Nuk shkon në 62 vjet, por ama shkon në 30 vjet, që do të thotë nuk e merr dot një kredi dikush sepse deri në 20 japin bankat./tvklan.al