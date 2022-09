“Në fillim të ndihmon, pastaj bëhet e bezdisur”, sozitë e yjeve botërorë tregojnë eksperiencën e tyre

20:37 13/09/2022

Ngjashmëritë me yjet botërorë bënë bashkë këtë të martë te “Rudina” në Tv Klan, Ina Dajçin, Guxon Shalën dhe Hilda Kërtallin. Të ftuarit e ditës së sotme përveçse janë të talentuar në fushat e tyre, ata janë edhe shumë të ngjashëm me yjet botërorë. Bukuroshja shqiptare Ina Dajçi, dikur "Miss Universe", e tani modele, gjithnjë është cilësuar si një sozi e Angelina Jolie.

Moderatori dhe gazetari Guxon Shala, ka ngjashmëri shumë të madhe me një nga aktorët më të pëlqyer turk Burak Ozçivit, i njohur për rolin e tij Osmani në serialin me të njëjtin emër. Ndërsa blogerja Hilda Kërtalli ngjason shumë me Dua Lipën aq sa e konsiderojnë sozi të saj.

Po si është të jesh sozia i dikujt tjetër? Të ftuarit në studio kanë treguar për eksperiencat e tyre...

Ina Dajçi: Po për mua është një gjë që ka ndodhur, nuk mendohem unë që të dukem. Po flasim për një personazh që të gjitha mundohen t'i ngjajnë me fizionominë, me buzëqeshjen me flokët, por unë nuk jam pjesë e kësaj bote.

Rudina Magjistari: Po gjithsesi është një avantazh. Gëzon në fushën e medias ku ti je pjesë. Ti bën një profesion jashtë ekranit, duke u përgatitur për programin, por gjithsesi ti e di shumë mirë çfarë është skena, çfarë është, programi, çfarë është kamera. Ty sa të ka ndihmuar?

Guxon Shala: Mua s’më ka ndihmuar hiç. Nuk më duket sikur i ngjajë, ka avantazh te vajzat, por jo te puna se kur kërkon punë s’mund t’i thuash unë jam Buraku dhe do më marrin në punë. Sa është e bukur është edhe e bezdisur. Se më thonë je veshur si ai, unë kam stilin tim, nuk kopjoj atë. Te puna te televizioni unë mendoj se është më mirë mos t'i ngjash se t'i ngjash dikujt. Për shkak se kemi komente të ndryshme.

Rudina Magjistari: Po në fillim ndihmon se të bën të biesh në sy...

Guxon Shala: Para 7 viteve kur kanë shkruar se i ngjajë Burakut, më ka ardhur mirë. Por më vonë m'u bë e bezdisur, se dikur filloi të teprohej. Ne shqiptarët e teprojmë nga pak.

Hilda Kërtalli: Është edhe avantazh edhe disavantazh, sepse më harrojnë emrin e më thërrasin Dua, Dua, por është kënaqësi që i ngjaj një këngëtareje që e ka nderuar Shqipërinë./tvklan.al