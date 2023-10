Në grackën e serbëve, kujtimet nga lufta në Kosovë: S’dinim ku shkonim, hipëm në kamion njëri mbi tjetrin…

Sadiku dhe Shpresa kanë ardhur nga Kosova për të takuar familjen e profesor Guido Subashit në “Ka Një Mesazh Për Ty”. Është profesor Sadiku ai që merr fillimisht fjalën në rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan për të rrëfyer njohjen me mikun e tij. Në vitin 1995, Sadiku kishte ardhur në Tiranë për të kryer doktoraturën ku u takua edhe me Guidon dhe patën raporte të afërta bashkë.

Më pas, në vitin 1999, nisën bombardimet në Kosovë dhe Sadiku e Shpresa të cilët kanë 5 fëmijë dhe asokohe vajza e madhe ishte vetëm 16 vjeç, ndërsa djali 3 ndodheshin në pritje të rrethimit.

Sadik: Fillimi i bombardimeve në 24 Mars ka qenë, ’99. Edhe ne ishim të mbyllur si familje. Kaluan 7 ditë granatime, ne e dinim që ndodhte përndjekja dhe fëmijët i kishim përgatitur që nëse vjen kështu-kwshtu, do dalim.

Ardit Gjebrea: Erdhi momenti që dolët.

Sadik: Erdhi momenti, u rrethuam në të gjitha anët. Plot e përplot njësi speciale përreth dhe dëgjoheshin dyer që thyheshin me dhunë, me shqelma. U nisëm në rrugë pa e ditur nga t’ia mbajmë por të gjithë njerëzit që dilnin formonin një si kolonë, si lumë që ecën e nuk e di se ku shkon. Ajo që më shkoi ndërmend thashë t’ua shkruaj fëmijëve emrat dhe mbiemrat e t’ia vendos nëpër rroba, diku nëpër xhepa që në rast se vdes, le të dihet se kush ishte dhe iu pata thënë, më kujtohet, ecni dhe vetëm ecni, mos e prisni vdekjen duke ndenjur, edhe nëse vjen vdekja le të vijë duke ecur, duke kërkuar shpëtim.

Së bashku me të tjerët, mbërrijnë në Therandë dhe burrat i veçuan nga gratë e fëmijët. Këto të fundit qanin të frikësuar sepse iu kërkonin të hipnin në autobusë,të cilët nuk dinin se ku do t’i çonin.

Sadik: Mora guximin, thashë le të më vrasë, a më lejoni t’i qetësoj gratë dhe fëmijët?, “hajde, provoje”, tha. Dëgjoni këtu, i thashë, unë jam profesor Sadik Krasniqi. Ju lutem, mbani qetësi se jeni duke na bërë dëm neve. Dhe në moment më shkoi mendja, thashë mundet që ky shoferi të dijë shqip, edhe pse është serb. Atëherë fillova ta merrja dreqin me të mirë, thashë a ka mundësi se as këta s’kanë faj, këtyre iu kanë dhënë urdhër për të na larguar prej luftës se këta qëllimisht duan të na largojnë. Kur ky foli shqip, kishte automatikun pranë vetes, thuaju “pasha një Zot, kam për t’u kthyer me këtë autobus për të marrë edhe burrat në drejtim të Prizrenit për në kufi, nga Suhareka”.

Ardit Gjebrea: Pra ju e morët informacionin që do vinit në Shqipëri?

Sadik: Ose do t’i çojmë për kufi. S’vonon shumë, vjen një kamion me burra që i kishin hipur në kamion si kafshët. Hipëm aty, zëre se një mbi një. Në Kukës jemi takuar me fëmijët dhe me shoqen, aty ka qenë momenti kur fëmijët i jam dëgjuar “babi” dhe vrap. Pas këtij tmerri, të lodhur e të dërrmuar erdhëm drejt e në shtëpinë e profesor Guidos./tvklan.al