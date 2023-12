Në grupin e ferrit, zbuloni se kur dhe ku do të luajë Shqipëria në Euro 2024

19:48 02/12/2023

Shqipëria njohu sot kundërshtarët në Euro 2024. Kuqezinjtë ranë në një grup ferri ku do duhet të përballen me Spanjën, Kroacinë dhe Italinë.

Me hedhjen e shortit, tashmë tifozët kanë mundësinë të dinë se ku do të luajë Shqipëria.

Djemtë e Sylvinho-s do ta zhvillojnë ndeshjen e parë të Euro 2024 ditën e dytë të turneut, më 15 Qershor. Kuqezinjtë do të ndeshen në Signal Iduna Park, stadiumin e Dortmundit përballë Italisë.

Stadiumi i Dortmundit

Ndeshja tjetër do t’i gjejë në Hamburg më 19 Qershor. Në Volksparkstadion, kuqezinjtë do të luajnë përballë Kroacisë.

Stadiumi i Hamburgut

Ndeshja e fundit, do të luhet më 24 Qershor në Dusseldorf. Aty do të përballemi me Spanjën.

Stadiumi i Dusseldorf

E sigurt është vetëm një gjë. Stadiumet gjermane do të mbushen kuqezi. Shqipëria ka fatin të luajë në një prej stadiumeve më të mëdha të turneut siç është ai i Dortmundit që ka një kapacitet prej 66 mijë vendësh.

Stadiumi i Hamburgut mban 50 mijë vetë ndërsa ai i Dusseldorf-it ka 47 mijë vende./tvklan.al