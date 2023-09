Në Janar gati Qendra e Monitorimit të Trafikut

20:35 08/09/2023

Balluku: Në fazën e parë do të kontrollohen 200 km rrugë

Në Janar të vitit 2024 pritet të nisë punën Qendra e Monitorimit të Trafikut Rrugor. Zv kryeministrja Belinda Balluku sqaroi se në fazën e parë do të monitorohet trafiku në 200 kilometra rrugë.

“200 kilometra të cilat do të jenë të vendosura pra të gjitha pajisjet tona, sensorët, kamerat dhe gjithçka tjetër do të jenë të vendosura pikërisht në akset kryesore. Ta quajmë këtë dhe si një fazë pilotimi, pastaj me synimin për të arritur 3600 kilometra ndoshta edhe më shumë.”

Qendra e kontrollit të trafikut do t’i vijë në ndihmë edhe Policisë së Shtetit.

“Duke qenë se Policia e Shtetit do të jetë e vendosur në të njëjtat salla me ne do të ketë mundësinë që të kontrollojë dhe të monitorojë, duke e përdorur kështu këtë sallë të menaxhimit të trafikut për çështjet e sigurisë kombëtare që është shumë e rëndësishme.”

Deri më tani kanë përfunduar thuajse 26% e punimeve.

