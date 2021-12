“Në Janar situata do të përkeqësohet, shkak varianti i ri”

12:30 22/12/2021

Mjeku Alban Ylli parashikon se me variantin e ri Omicron, situata nga pandemia do të ketë një përkeqësim gjatë muajit Janar.

“Mesa duket pandemia nuk ka përfunduar, ky virus po shkakton variante të reja, me shumë gjasë unë besoj që risku në janar do të ngrihet përsëri dhe jo thjeshtë dhe vetëm për arsye të dimrit, por sidomos për arsye të këtij variantit të ri, që flitet shumë në media, që ka një aftësi të jashtëzakonshme për t’u përhapur, për të dëmtuar shëndetin ngelet për t’u parë, megjithatë faktet e deritashme janë të pamjaftueshme për të gjykuar sesa kërcënues është ky për shëndetin. Vendet që po ndjekim me vëmendje na tregojnë se është një risk i madh për shëndetin publik.”

I ftuar këtë të mërkurë në studion e Klan News, Ylli tha se koronavirusi nuk do të largohet, por me kalimin e kohës, autoritetet shëndetësore do ta kenë më të lehtë për ta kontrolluar.

“Patjetër që do të ketë më, unë personalisht nuk kam dyshim. Gjithmonë kam qenë i kujdesshëm për të parashikuar të ardhmen, që duhet pranuar është shumë e vështirë për të parashikuar. Për momentin që flasim, sjellja e këtij virusi në botë, na tregon ne që pandemia nuk është mbyllur. Kur më kanë pyetur në pranverë e verë, kur do të mbyllet pandemia, kam thënë që unë besoj me ritmet që shohim, të rritjes së imunitetit në popullatë, unë besoj që me fundin e këtij vitit, me fundin e dimrit të këtij viti dhe pandemia do jetë shndërruar plotësisht në endemi. Ky virus do të ngelet me ne, do të jetë një problem i shëndetit publik, do vazhdojë të shkaktojë vdekje dhe kjo është e sigurt në të ardhmen. Por ne do të jemi në gjendje ta kontrollojmë relativisht më lehtë”./tvklan.al