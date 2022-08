Në Katar, akomodimi kthehet në problem

23:40 25/08/2022

Futbollistët pjesëmarrës në Botëror do të duhet që të paguajnë shifra të larta për banesa për familjarët

Futbollistët që do të marrin pjesë në Kupën e Botës, do të duhet që të paguajnë shuma deri në 300 mijë Paund që të sigurojnë akomodimin për familjet e tyre në Kupën e Botës.

Banesat me qira janë në një numër të pakët në Katar, e çmimet janë rritur së tepërmi me pronarët që po përpiqen të përfitojnë sa më shumë financiarisht.

Rreth 1.5 milionë njerëz pritet që të udhëtojnë drejt Katarit, një shtet me sipërfaqe 11.571 kilometër katrorë gjatë mbajtjes së Kampionatit Botëror.

Në fillim të vitit, të regjistruara ishin vetëm 175 mijë dhoma dhe apartamente për turistët.

Për rrjedhojë, një futbollistë do të jetë i detyruar që të paguajë ndërmjet 250 mijë- 300 mijë Paundë për apartamente apo shtëpi, që do t’i rezevojën deri sa të zgjasë turneu, i cili nis më 20 nëntor.

Duket se një pjesë e mirë e futbollistëve do të rezervojnë banesa apo apartamente në Dubai, e do të marrin me qira avionë, në mënyrë që të transportojnë familjarët e tyre gjatë ndeshjeve të eventit.

Në shkretëtirë do të ngrihen kampe luksoze nga autoritetet e Katarit e gjithashtu të ankoruara në portin e Dohas do të jenë edhe dy kroçiera, që do të ofrojnë kushtet e kërkuara nga familjarët e yjeve të futbollit.

Klan News