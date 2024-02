Në kërkim për disa ngjarje, arrestohet Shkëlzen Xhenje

15:46 09/02/2024

Merret në pyetje edhe nga hetues të Tiranës

Policia e Shkodrës me ndihmën e forcave speciale të RENEA-s arrestuan 32-vjeçarin, Shkëlzen Xhenje, i cili ishte në kërkim për disa akuza dhe i konsideruar nga autoritetet si person me rrezikshmëri të lartë shoqërore.

Ndaj Xhenjes rëndojnë dy dënime.

Ai është gjetur fajtor nga Gjykata e Shkodrës për akuzën e “Armëmbajtjes pa leje” dhe është dënuar me 3 vite e 8 muaj burg. Vendimi lidhet me një ngjarje të ndodhur në 2021, ku është qëlluar me armë zjarri ndaj 2 personave në Shkodër.

Ndaj tij fillimisht rëndoi edhe akuza e kanosjes me armë zjarri, por që në përfundimit të gjykimit u pushua.

Dënimi tjetër dhënë për të është nga Gjykata e Lezhës, e cila e ka gjetur fajtor për futje të sendeve të kundërligjshme në burgun e Shënkollit dhe e ka dënuar me 2 vite heqje lirie.

Policia tha zyrtarisht se 32-vjeçari gjithashtu është i kërkuar edhe në kuadër të operacionit “Metamorfoza”, ku nga komunikimet në rrjetin Sky u zbardhën disa ngjarje kriminale.

Ndërkohë burime për Tv Klan thanë se ai do të merret në pyetje nga hetues të Tiranës për disa dosje të tjera që po hetohen.

