Në Kurthin e Piter – Luan Zhegu

00:33 08/04/2023

#NëKurthinePiterPan | Talent-show me fëmijët “me të zgjuar”, gazetarët e të ardhmes dhe të ftuar speciale VIP. Një format “i ngrohtë”, i këndshëm, me shumë batuta humori, me fëmijë talente që nuk i keni parë kurrë më parë në TV shqiptare! Një gjë është e sigurtë: Ata nuk janë të turpshëm!

Një format nga #VeraGrabocka & #AlketaVejsiu çdo të premte 21:00 në #TvKlan.

Luan Zhegu: U mërzita kur mora çmimin e dytë në festival, pretendoja të isha fitues

Kantautori i mirënjohur Luan Zhegu ishte i ftuari i radhës në emisionin “Në Kurthin e Piter Pan” në Tv Klan, ku tregoi për copëza mbi karrierën dhe jetën e tij.

Ndër të tjera, një nga fëmijët e kastit ceku çmimet e festivalit, duke e pyetur nëse për të është më i miri çmimi i parë apo i dytë.

“Çmimi i dytë është më i poshtë se i pari normalisht. Unë jam mësuar me çmimet e dyta në fakt, por kur mora çmimin e dytë në një nga festivalet u mërzita pak. Pretendoja që do isha fitues.

Mirëpo, teksa po pija një kafe pas festivali, aty ishte një fansi im. Më tha ‘E ke gabim që mërzitesh, duhet të jeshë më i lumtur. Po të merrje çmimin e parë, një javë zgjasin falenderimet, kurse kur merr çmimin e dytë, deri festivalin tjetër, të thonë “Si s’ta dhanë çmimin e parë!”, u përgjigj Luani për “Në kurthin e Piter Pan”.

Luan Zhegu tregon arsyen përse këndon në dasma

Luan Zhegu është një nga kantautorët më të suksesshëm shqiptarë, i ftuar sot në “Kurthin e Piter Pan” u vendos përballë pyetjeve te gazetarëve të vegjël.

Amaris: ”Xhaxhi Luan, po ti këndon në dasma?”

Luan Zhegu: ”Kur jam i ftuar në dasma me familjen time, dasmorët më thonë këndo një këngë se s’ka lezet. Kështu që në dasmat që më ftojnë, këndoj”

Pasi ju përgjigj pyetjes së Amaris, Luan Zhegu emocionoi sallën duke kënduar një prej këngëve të tij./tvklan.al