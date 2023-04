Në Kurthin e Piter Pan – Redoni nxjerr letrat e fanseve/ Artiola ndan historinë 22 vjeçare të martesës!

Artiola Toska ishte e ftuara e radhës në spektaklin Në Kurthin e Piter Pan në Tv Klan mbrëmjen e sotme.

E pyetur se si nisi dhe u rrit më pas karriera e saj muzikore, Artiola Toska tha se një rol të madh ka patur edhe Vera Grabocka.

Alketa Vejsiu: Kur u afirmove? Si vazhdoi rrugëtimi yt muzikor?

Artiola Toska: U afirmova pasi vazhdova me Pallatin e Pionerëve, madje kam vazhduar deri në moshën 16 vjeç. Fillova të këndoj live së pari në Amerikë pastaj në Strugë, në Maqedoni. Dhe një ditë në Strugë vjen “zonja e artë” e televizionit shqiptar, znj.Vera Grabocka. Erdhi dhe më bëri ftesën për tek spektakli 12 në Hollivud. E kam bekimin e saj.

Alketa Vejsiu: Dhe ishe finaliste?

Artiola Toska: Isha.

Alketa Vejsiu: Çfarë të tha Vera?



Artiola Toska: Shkoj te Vera 2 ditë para finales, isha me biçikletë, i them hë mi bukuroshe erdhe? Shumë bukur ke kënduar, ke shkëlqyer por s’ke fituar s’ke dalë në finale. Po punë e madhe thashë, s’ka problem. Na moj ku po vete ti, hajde se ke hyrë në finale.

E ftuar në emisionin “Në Kurthin e Piter Pan” në Tv Klan, Artiola Toska thotë se ata kanë 22 vite bashkë teksa ka shtuar se dashuria e tyre ishte me shikim të parë kur janë takuar në Prizren.

Aria: Burrin tënd a e ke dashuruar sa e pe?

Artiola Toska: Edhe burri im është tirons. 2 tirons jemi takuar në Prizren. Ishte dashuri me shikim të parë.

Alketa Vejsiu: Dhe vazhdon për 22 vjet me radhë?

Artiola Toska: Po.

Alketa Vejsiu: Shumë bukur.

Këngëtari dhe kantautori i njohur Redon Makashi ishte i ftuar “Në Kurthin e Piter Pan” në Tv Klan ka ndarë me të gjithë çaste emocionuese, ku një prej tyre kishte të bënte me menyrën se si fansat shprehnin admirimin në fillimet e karrierës së tij.

Në një moment Alketa Vejsiu sjell në skenë një sirtar plot me letra të shkruara nga fanset e Redonit nga gjithë Shqipëria. Disa prej tyre u lexuan në ato momente dhe sollën mjaft emocione dhe të qeshura.

Spiro: A je i dashuruar?

Redon Makashi: Qëkur kam lindur, kam qenë i dashuruar. Kur bëhesh nga dy prindër të dashuruar, lind një fëmijë që është i dashuruar.

Redon Makashi ka treguar se propozimi i tij i parë ka qenë në një letër çamçakëzi ku ka shkruar “Të dua”.

Redon Makashi: Një propozim që ka qenë i imi i hershëm pikërisht ka qenë me letër çamçakizi ka qenë propozimi im i parë. Kam shkruar aty një fjalë “Të dua”. Dashuria ngjiti. Atëherë ka qenë një romancë shumë e bukur që kur mendohet t’i thuash dikujt sot, as nuk i shkojnë në mend këto lloj propozimesh.

Redon Makashi ka shprehur dëshirën e tij të fëmijërisë për t’u bërë portier i ekipeve të futbollit.

Spiro: Gjithmonë artist doje të bëheshe?

Redon Makashi: Unë mendoja të bëhesha pak futbollist. Kur kam qenë i vogël sa ty, kam dashur gjithmonë të bëhesha portier në një ekip të Dinamos.

Redon Makashi kujtoi edhe një ndeshje futbolli të luajtur mes ekipit të artistëve shqiptarë dhe atyre italianë.

Redon Makashi: Ka qenë një ndeshje futbolli. Unë kam qenë gjithmonë portier me ekipet që luanim futboll. Ka qenë një gjë e çuditshme sepse ekipi jonë kombëtar i artistëve ka qenë 35 veta. Kurse ekipi italian që erdhi ka qenë prej gati 20 veta. Bëmë pak me hile sepse ne kemi marrë dhe Sul Demollarin në ekip, Ledio Panon, ka qenë dhe Tata i Partizanit që më dhuroi bluzën. Kanë qenë 3 lojtarë tamam futbolli sepse ekipi jonë i lojtarëve të artistëve çdo 10 minuta ndërrohej se lodheshim. U habitën italianët, po këta këngëtarët sa të fuqishëm qenkan, ata ishin futbollistë tamam.

