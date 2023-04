Në Kurthin e Piter Pan – Artiola Toska

00:34 22/04/2023

Si u afirmua në muzikë? Artiola Toska: Këndoja në Strugë kur erdhi “zonja e artë” dhe më pa…

Artiola Toska ishte e ftuara e radhës në spektaklin Në Kurthin e Piter Pan në Tv Klan mbrëmjen e sotme.

E pyetur se si nisi dhe u rrit më pas karriera e saj muzikore, Artiola Toska tha se një rol të madh ka patur edhe Vera Grabocka.

Alketa Vejsiu: Kur u afirmove? Si vazhdoi rrugëtimi yt muzikor?

Artiola Toska: U afirmova pasi vazhdova me Pallatin e Pionerëve, madje kam vazhduar deri në moshën 16 vjeç. Fillova të këndoj live së pari në Amerikë pastaj në Strugë, në Maqedoni. Dhe një ditë në Strugë vjen “zonja e artë” e televizionit shqiptar, znj.Vera Grabocka. Erdhi dhe më bëri ftesën për tek spektakli 12 në Hollivud. E kam bekimin e saj.

Alketa Vejsiu: Dhe ishe finaliste?

Artiola Toska: Isha.

Alketa Vejsiu: Çfarë të tha Vera?



Artiola Toska: Shkoj te Vera 2 ditë para finales, isha me biçikletë, i them hë mi bukuroshe erdhe? Shumë bukur ke kënduar, ke shkëlqyer por s’ke fituar s’ke dalë në finale. Po punë e madhe thashë, s’ka problem. Na moj ku po vete ti, hajde se ke hyrë në finale.

“Do të bësh fëmijë?” Përgjigjet Artiola Toska

Këngëtarja e mirënjohur e muzikës popullore shqiptare Artiola Toska ishte këtë të premte përballë fëmijëve të emisionit “Në kurthin e Piter Pan” në Tv Klan.

Teksa argëtoi të gjithë shikuesit me muzikën e saj, Artiol Toska si rrallëherë ndahu detaje nga jeta e saj private.

E pyetur nëse do të ketë një fëmijë, Artiola u përgjigj:

“Dëshirë ka qenë gjithmonë, sepse fundja, kush s’i do fëmijët. Kur të jetë e shkruajtur, kur të jetë kismeti, e mirëpresim”, u shpreh Artiola Toska.

“22 vite bashkë”, Artiola Toska flet për bashkëshortin: Dashuri me shikim të parë

Këngëtarja shumë e dashur për publikun, Artiola Toska ka folur për dashurinë e saj dhe takimin e parë me bashkëshortin e saj.

E ftuar në emisionin “Në Kurthin e Piter Pan” në Tv Klan, Artiola Toska thotë se ata kanë 22 vite bashkë teksa ka shtuar se dashuria e tyre ishte me shikim të parë kur janë takuar në Prizren.

Aria: Burrin tënd a e ke dashuruar sa e pe?

Artiola Toska: Edhe burri im është tirons. 2 tirons jemi takuar në Prizren. Ishte dashuri me shikim të parë.

Alketa Vejsiu: Dhe vazhdon për 22 vjet me radhë?

Artiola Toska: Po.

Alketa Vejsiu: Shumë bukur.