#NëKurthinePiterPan | Talent-show me fëmijët “me të zgjuar”, gazetarët e të ardhmes dhe të ftuar speciale VIP. Një format “i ngrohtë”, i këndshëm, me shumë batuta humori, me fëmijë talente që nuk i keni parë kurrë më parë në TV shqiptare! Një gjë është e sigurtë: Ata nuk janë të turpshëm! Një format nga #VeraGrabocka & #AlketaVejsiu çdo të premte 21:00 në #TvKlan.

Aulona Musta

“Më vunë emrin Toni para se të lindja”, Aulona Musta rrëfen episodin komik

Mbrëmjen e kësaj të Premte “Në Kurthin e Piter Pan” në Tv Klan para gazetarëve të vegjël është gazetarja e njohur Aulona Musta. Pyetjet e çiltra të fëmijëve të vegjël, por dhe pak pikante zbulojnë shumëçka nga jeta e Aulona Mustës.

Gazetarja ndan një episod qesharak të jetës së saj. Babi i saj Perlat Musta një futbollist i njohur, dëshironte që Aulona jo vetëm të lindte djalë, por ai kishte paracaktuar dhe emrin “Toni”, i printuar në çdo rrobë që i kishin blerë para se të vinte në jetë.

Aulona Musta: Babi im mendonte që unë jo vetëm do bëhesh futbollist, por do të lindja dhe çun. Të gjitha rrobat që më kishim blerë para se të lindja më kishin vendosur emrin Toni, një futbollist që babi im e kishte qejf shumë. Dhe e kishin shkruar që unë do të lindja çun, do të quhesha Toni dhe do të bëhesha futbollist.

Alketa Vejsiu: Ti Toni Musta domethënë?

Aulona Musta: Po, unë Toni Musta.

“Kam kaluar një sëmundje të rëndë”, Aulona Musta loton teksa kujton fëmijërinë

Mes batutave dhe episodeve komike me gazetarë e vegjël “Në Kurthin e Piter Pan” në Tv Klan, gazetarja Aulona Musta ndau me publikun pak nga jeta e saj. Të gjithë kemi një lidhje shumë të fortë me gjyshërit, por ajo raportin e ngushtë me gjyshen e saj të ndjerë, e lidh me një periudhë shumë të vështirë të jetës së saj.

Me sytë e përlotur, tregon që në fëmijëri ka kaluar një sëmundje shumë të rëndë dhe ka qëndruar më shumë se një muaj në spital. Në këtë kohë të vështirë për të ka qenë pikërisht gjyshja ajo që i shkonte çdo mbrëmje tek spitali, i qëndronte tek koka e krevatit dhe i dha dashurinë e kurajon që t’ia dilte mbanë.

“Kur kam qenë e vogël kam kaluar një sëmundje të rëndë, goxha të rëndë, ku mjekët i kanë thënë mamit tim që është mrekulli që Aulona është në jetë dhe për një muaj, një muaj e pak kam ndenjur në spital. Çdo darkë nëna vinte atje që rrinte me mua që të mos isha vetëm. Sot e kësaj dite kam atë imazhin e saj që e shikoja kur isha e shtrirë dhe ajo futej tej dera dhe sot ajo që nuk jeton më, u bënë shumë vite, ia ndjej mungesën në mënyrë të jashtëzakonshme.

Kam fatin e madh, që kam ende në jetë nënën tjetër, gjyshen nga ana e babit të cilën e dua dhe e përshëndes shumë. Ajo ka jetuar larg, ka qenë në Vlorë prandaj nuk kemi qenë gjatë gjithë kohës. Por, dua t’u them fëmijëve që jeni me fat që keni gjyshërit në jetën tuaj dhe është dhurata më e bukur”, tha Aulona Musta.

Jonida Shehu

Si rrallë herë Jonida Shehu surprizohet nga vajza e saj. Ajo vjen me një valixhe…

Me mbi 20 vite në televizion Jonida Shehu është një figurë e spikature e ekranit dhe fushës së gazetarisë. Me pyetjet pikante dhe të drejtpërdrejta ajo ka vënë “me shpatulla për muri” shumë politikanë.

Mbrëmjen e kësaj të premteje në studion e “Në Kurthin e Piter Pan”, në Tv Klan ishte Jonida Shehu ajo që ra në “grackën” e gazetarëve të vegjël.

Pyetjet naive, e hera herës gazmore zbuluan një anë tjetër të gazetares së njohur. Por nuk mbaron këtu, si rrallë herë Jonida Shehu u surprizua nga vajza e saj Kristali.

Teksa ecte në drejtim të studios Kristali shtrëngonte fort në duart një valixhe, brenda së cilës kishte sende që simbolizonin raportin e saj me të ëmën.

/tvklan.al