Në Kurthin e Piter Pan – Ilda Bejleri

00:01 25/03/2023

#NëKurthinePiterPan | Talent-show me fëmijët “me të zgjuar”, gazetarët e të ardhmes dhe të ftuar speciale VIP. Një format “i ngrohtë”, i këndshëm, me shumë batuta humori, me fëmijë talente që nuk i keni parë kurrë më parë në TV shqiptare! Një gjë është e sigurtë: Ata nuk janë të turpshëm! Një format nga #VeraGrabocka & #AlketaVejsiu çdo të premte 21:00 në #TvKlan.

“Me qumështin e gjirit asnjë gjë nuk zëvendësohet”, Ilda Bejleri flet për të bijën

Së fundmi, Ilda Bejleri ka sjellë në jetë vajzën e saj, të quajtur Siena. Teksa, gjithmonë ka qenë e kursyer për jetën private, e ftuar në emisionin “Në Kurthin e Piter Pan” ajo ndau disa detaje mbi rritjen e vogëlushes së saj.

“Siena ka qenë një vajzë e mbarë. Nuk më ka lënë shumë zgjuar, edhe pse në fillim zgjohesha shumë. Ajo pi akoma qumësht se është e vogël. Jam gjithmonë pro qumështit të gjirit. Është më thelbësor. Kur ka një problem fiziologjik, qumështi me formulë është okej, megjithatë, me qumështin e gjirit asnjë gjë nuk zëvëndësohet.”

Ilda Bejleri: E doja kur isha e vogël, por gjithmonë do zgjidhja…

Ilda Bejleri është një figurë e njohur për publikun shqiptar për karrierën e saj në emisionet sportive.

Mirëpo, e ftuar në emisionin “Në Kurthin e Piter Pan”, gazetarja është pyetur se çfarë do të dëshironte të bënte nëse do ta kishte nisur karrierën nga e para.

Megjithatë, Ilda Bejleri është përgjigjur se gjithmonë do të zgjidhte sportin.

Tea: Nëse do ta nisje nga fillimi karrierën tënde, do të doje të ishe kërcimtare, prezantuese e ndonjë emisioni apo prapë në sport?

Ilda: “Gjithmonë do të zgjidhja sportin. Kërcimi është shumë e lodhshme. Shumë prej jush kanë qejf, por është punë e lodhshme dhe fizike.”

“A bëheshin xhelozë çunat kur ia merrje punën”? Flet Ilda Bejleri

Ilda Bejleri ishte e ftuar mbrëmjen e sotme në emisionin “Në Kurthin e Piter Pan” në Tv Klan përpara panelit të fëmijëve të vegjël.

Ndër të tjera, gazetarja ka folur mbi karrierën e saj, kryesisht për gazetarinë sportive, ku ka treguar edhe xhelozinë në punë.

Noeli: “O Ilda, a bëheshin xhelozë çunat që ja ke marrë punën?”

Ilda: “Xheloz bëhen edhe çunat, edhe gocat. Xhelozia haset gjithandej nga të dyja gjinitë. Megjithatë është ajo lloj xhelozie që të ndihmon të ecësh përpara.”

Ilda Bejleri: Ronaldo është frymëzim, historinë e tij e kam shembull për vajzën

Ilda Bejleri u pyet sot nga fëmijët e emisionit “Në Kurthin e Piter Pan” se kush është i preferuari i saj, midis Messit dhe Ronaldos.

“Mua më pëlqen më shumë Ronaldo për një arsye shumë të fortë. Ai ka arritur që nga një djalë dhe një lojtar i varfër të bëhet një miliarder. E ka shfrytëzuar shumë mirë imazhin. Mbi të gjitha është edhe shumë mirënjohës për mentorin e tij Alex Ferguson.

Këtë dua dhe për vajzën time. Dua të punojë fort, të gjejë guximin, talentin dhe dhuntinë e vet. Ajo mund të jetë aktore, piktore, ekonomiste e çfarë të dojë; e rëndësishme është që ta bëjë me pasion dhe me vullnet.”

A e ka kurorëzuar Ilda Bejleri dashurinë me martesë? Moderatorja shuan kuriozitetin

Ilda Bejleri ishte e ftuar ditën e sotme në emisionin “Në kurthin e Piter Pan”, ku ka rrëfyer detaje mbi jetën e saj.

E pyetur nga moderatorja Alketa Vejsiu mbi planet për martesë, gazetarja tha:

“Nuk jam e martuar. Bashkëjetojmë, kemi dhe Sienën së bashku. Për mua martesa nuk është e rëndësishme. E rëndësishme për mua është të jesh mirë me partnerin, të ndiheni mirë bashkë.

Unë e kam veshur edhe kot fustanin e martesës, kështu që për mua nuk është ndonjë gjë e madhe.”

“Si e lumturon burrin?” Përgjigjia epike e Ilda Bejlerit

E ftuar në emisionin “Në kurthin e Piter Pan” në Tv Klan, Ilda Bejleri nuk i ka shpëtuar pyetjeve ngacmuese të gazetarëve te vegjël, në të cilat nuk mungojn as përgjigjia me humor nga moderatorja.

Spiro: Si të gëzon burri ty?

Ilda: Më ka bërë Sjenën, s’ka lumturi më të madhe.

Spiro: Po ti si e gëzon burrin?

Ilda: Po ja, i këndoj. I bëj komplimenta.Nuk do i themi të gjitha këtu.

/tvklan.al