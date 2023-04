Në Kurthin e Piter Pan – Irkenc Hyka

08:09 15/04/2023

“Pse nuk bashkëpunon me dajën?”, si i përgjigjet Irkenc Hyka mbesës së Noizy-t

Në intervistën në spektaklin “Në Kurthin e Piter Pan” në Tv Klan ku gazetarët janë fëmijët, Irkenc Hyka i dha përgjigje edhe pyetjeve për karrierën. Prayla, e cila zbuloi se është mbesa e Noizy-t i sugjeroi këngëtarit se ai duhet të bëjë një bashkëpunim me reperin. Irkenci shprehu vlerësimet më të mira për artistin, ndërsa shprehu edhe dëshirën e një projekti të përbashkët në të ardhmen.

Alketa Vejsiu: Prayla, me kë duhet të bëjë këngë Irkenci?

Prayla: Me dajën.

Irkenc Hyka: Me dajën? Pse kush është daja, Prayla?

Prayla: Noizy.

Irkenc Hyka: Noizy është daja?

Alketa Vejsiu: Po pse s’bën ti një duet me Noizy-n është pyetja.

Irkenc Hyka: Tani, unë dajën tënd e njoh personalisht, dua t’i them që e paska mbesën si dritë! Edhe të uroj të bëhesh më e madhe se sa daja se është një ndër artistët më të mirë që ne kemi, kështu që pse jo, në të ardhmen nuk i dihet.

Një ide e çmendur dhe romantike, Irkenc Hyka rrëfen si i propozoi bashkëshortes

Irkenc Hyka dha një intervistë speciale këtë të premte përpara kastit të “Në Kurthin e Piter Pan” në Tv Klan. Ai foli mbi suksesin e tij, dha një performancë fantastike, por nuk la pa përmendur dhe detajet mbi martesën e tij.

I pyetur se si i ka propozuar gruas së tij, Irkenci tha:

“Ideja e parë që të hidhem me parashutë. Ai i parashutës më thoshte “Mos!” prej problemeve të kohës dhe të motit që kishte. Kështu që ne kemi qenë në Dhërmi, në breg të detit, ashtu siç ajo e meriton. Dhe përgjigjja ishte sigurisht që po”, tregoi ai për “Në Kurthin e Piter Pan”.

Kë të marr e kë të lë, o të dyja o asnjë! Binjaket vënë në vështirësi Irkenc Hykën

Një situatë e papritur dhe e paparashikuar ndodhi në spektaklin “Në Kurthin e Piter Pan” në Tv Klan. Protagoniste ishin binjaket, Amaris dhe Marlis të cilat i ‘vodhën’ vëmendjen këngëtarit Irkenc Hyka.

Ky i fundit iu tregoi fëmijëve se dikur këndonte shpesh këngën e Elita 5 “Harroje vetminë”. Ndërsa nisi edhe të improvizonte, mori në krahë Amarisin dhe kënduan së bashku.

Kur kamera u drejtua tek Marlis, vogëlushja kishte shpërthyer në lot duke thyer zemrat e publikut ndërsa nuk munguan as të qeshurat. Amaris shkoi menjëherë të përqafonte motrën, por ajo e largoi.

Irkenci tentoi të zbuste paksa situatën duke marrë Marlisin në krahë dhe pas pak sekondash, ishte Amaris ajo që kësaj here shpërtheu në lot. Duke u ndjerë në ‘faj’, Irkenci mori pranë binjaket për të kënduar të tre bashkë duke i dhënë fund situatës së shkaktuar.

Irkenc Hyka zbulon këngën romantike që iu këndonte dikur vajzave

Këngëtari i njohur Irkenc Hyka, ishte i ftuar në spektaklin “Në kurthin e Piter Pan” në Tv Klan, ku foli për karrierën dhe jetën personale. Irkenci nuk iu shpëtoi as pyetjeve pikante të gazetarëve të vegjël, një ndër të cilat kishte të bënte me talentin e tij dhe nëse ai i këndon vajzave.

Irkenc Hyka: Unë iu kam kënduar gjithë jetën gocave por unë e kam tani gocën time. Femra është qenia më e bukur në botë dhe patjetër që duhet t’i këndojmë. Iu kam kënduar vajzave kur kam qenë i vogël poshtë dritares. Iu këndoja këngën: ”Nëse sonte ndjehesh vetëm dhe ke frikë të shohësh ëndrra…”/tvklan.al