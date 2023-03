Në Kurthin e Piter Pan – Monika Lubonja

00:32 25/03/2023

#NëKurthinePiterPan | Talent-show me fëmijët “me të zgjuar”, gazetarët e të ardhmes dhe të ftuar speciale VIP. Një format “i ngrohtë”, i këndshëm, me shumë batuta humori, me fëmijë talente që nuk i keni parë kurrë më parë në TV shqiptare! Një gjë është e sigurtë: Ata nuk janë të turpshëm! Një format nga #VeraGrabocka & #AlketaVejsiu çdo të premte 21:00 në #TvKlan.

Deklarata e Monika Lubonjës: Nga reality show jam akoma me pasoja

Monika Lubonja, përveç se një aktore me karrierë të suksesshme, është komentuar së fundmi për eksperiencën e saj për në reality show.

Në emisionin “Në kurthin e Piter Pan” në Tv Klan, e ftuar mbrëmjen e sotme ajo tregoi se si e përjetoi daljen nga formati.

“Në atë format ti kalon çaste nga jeta që s’i ke menduar ndonjëherë. Është shumë e vështirë. Pas daljes pata një trysni të madhe, komente, jo të gjithë të duan. Nuk ja shpjegon dot njerëzve se çfarë ke përjetuar. Falenderoj publikun: jam me pasoja edhe sot”, u shpreh ajo për “Në Kurthin e Piter Pan”.

“Vajza jote është aktore?” Përgjigjet Monika Lubonja

Aktorja e njohur, Monika Lubonja ka ndarë detaje nga jeta e saj personale dhe ajo profesionale në spektaklin “Në Kurthin e Piter Pan” në Tv Klan.

Monika Lubonja mes të tjerash është pyetur dhe për profesionin e së bijës, për të cilën ka thënë:

“Vajza ime nuk është aktore. U përpoq të futej në botën e artit, por unë kisha disa kushte ose do ishte e para sepse e dyta dhe e treta s’ka. E kam dërguar në disa gjëra që të shihte vet çfarë i pëlqente. Ajo e gjeti rrugën e saj dhe është shumë e mirë në atë që bën, ka studiuar për Informatikë Ekonomike.”

Mesazhi i Monika Lubonjës: Largoni fëmijët nga telefoni dhe rrjetet sociale

Nga skena e Në Kurthin e Piter Pan në Tv Klan, Monika Lubonja ka dhënë një mesazh domethënës për të gjithë prindërit.

Ajo thotë se fëmijët nuk duhet të lejohen të përdorin telefonin dhe rrjetet sociale, por duhet të dalin të luajnë nëpër parqe.

“Fëmijët duhet të luajnë në oborre, sheshe, largojini sa më shumë nga telefoni, rrjete sociale është dëmi më i madh që i bëhet fëmijët. Argëtojini fëmijët duke i çuar nëpër parqe, kurse, dhe lejoni atë çfarë do fëmija të bëjë jo atë që doni juve”, ishte mesazhi i Monika Lubonjës.

“Kur do martohesh?” Përgjigjet Monika Lubonja

Noeli, vogëlushi i emisionit “Në Kurthin e Piter Pan” ka pyetur aktoren Monika Luboja se kur do të martohet.

Aktorja Lubonja i është përgjigjur se do të presë mbretin tani pasi princin që e priti nuk i erdhi.

Noeli: Ti ke bërë gjithë këto gjëra, në televizor, në film, në teatër. Po për të martuar, ke vendosur kur do martohesh?

Monika Lubonja: Unë princin e prita dhe princi nuk erdhi. Kurse unë tani do të pres mbretin, por nuk do ta pres me kalë. Nëse ai do t’i përmbushi të gjitha, me gomar a me breshkë të vijë nuk ka rëndësi. Kur vjen me ngadalë, gjëja është e bukur.

Monika Lubonja: Unë do të vazhdoj të jem vetëm sepse nuk paska më mirë se vetëm

“Unë do të vazhdoj të jem vetëm sepse nuk paska më mirë se vetëm”, ishte kjo deklarata që aktorja e njohur Monika Lubonja bëri mbrëmjen e sotme e ftuar në emsionin “Në Kurthin e Piter Pan” në Tv Klan.

Aktorja Lubonja ka thënë që e mendon kështu jetën e saj sepse po e jeton në këtë mënyrë.

Monika Lubonja: Unë do të vazhdoj të jem vetëm sepse nuk paska më mirë se vetëm.

Alketa Vejsiu: Ashtu thua?

Monika Lubonja: Po, kështu e mendoj unë. Kështu po e jetoj unë.

Alketa Vejsiu: Na pëlqen sinqeriteti i njerëzve si ty. Shumë bukur. Jeta është një udhëtim shumë personal, secili ka qasjen e vet.

Monika Lubonja: Vajza më është bërë si burri i dytë

Monika Lubonja, këtë të premte u vendos përballë pyetjeve të fëmijëve të kastit të “Në kurthin i Piter Pan” në Tv Klan, ku dha një intervistë të veçantë.

Një prej fëmijëve e pyeti nëse vajza e saj e kritikon apo është krenare për të.

“Kur janë punët e teatrit, patjetër ajo ka dëshirë që t’i realizoj bukur. Vajza më është bërë si burrë i dytë. Më kritikon, pse nxjerr ketë foto në Instagram, hiqe këtë foto”, tha Monika Lubonja.

