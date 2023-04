Në Kurthin e Piter Pan – Redi Jupi

Shpërndaje







01:02 01/04/2023

#NëKurthinePiterPan | Talent-show me fëmijët “me të zgjuar”, gazetarët e të ardhmes dhe të ftuar speciale VIP. Një format “i ngrohtë”, i këndshëm, me shumë batuta humori, me fëmijë talente që nuk i keni parë kurrë më parë në TV shqiptare! Një gjë është e sigurtë: Ata nuk janë të turpshëm! Një format nga #VeraGrabocka & #AlketaVejsiu çdo të premte 21:00 në #TvKlan.

Redi Jupi flet për lindjen e vajzës: Ishte e vështirë për t’u përballuar emocionalisht

Redi Jupi është baba i 3 fëmijëve. I ftuar këtë të premte në spektaklin, “Në Kurthin e Piter Pan” , ai rrëfeu se kishte asistuar në të tre lindjet e fëmijëve të tij.

“Kur lindi Parisi, vajza e parë, ishte një eksperiencë shumë shokuese, ishte e vështirë për t’u përballuar emocionalisht. Më vonë e kuptova sa e rëndësishme ishte të asistoja edhe fëmijën kur del, edhe nënën gjatë lindjes. Emrin Paris ja vendosi nëna e saj, sepse ka studiuar në Paris.”

U martuan 6 muaj pas njohjes, Redi Jupi tregon historinë e dashurisë me bashkëshorten

Redi Jupi ishte i ftuari i radhës në emisionin “Në Kurthin e Piter Pan”, ku ndau për të gjithë detaje mbi familjen e tij dhe jetën e tij profesionale.

Ndër të tjera, ish-futbollisti tregoi dhe historinë e njohjes me bashkëshorten e tij.

“Me Vivin jam njohur në rreth shoqëror të përbashkët në 2007-n. Neve na ra në kokë të dyve shumë rastësisht. Unë s’kisha asnjë mendje që një vajzë të më merrte mendjen sepse ishte mosha e tillë. Kur e pashë për herë të parë këtë vajzën m’u duk shumë e mirë, shumë pozitive, ia morëm mendjen njeri-tjetrit. Ishte një takim shumë fatlum. Ne jemi njohur në fund të 2007-s dhe jemi martuar për rreth 6 muaj”.

Redi Jupi: Do ia kthej borxhin Flamurtarit, një ditë do të shkoj si trajner atje

Ish-futbollisti dhe analisti Redi Jupi ka zbuluar disa detaje nga jeta e tij private, pa lënë pas dhe sekrete mbi karrierën e tij sportive.

Në emisionin “Në kurthin e Piter Pan”, Jupi ka zbuluar ekskluzivisht se shikon një të ardhme si trajner i ekipit të Flamurtarit.

“Do të të them një sekret. Një ditë do të shkoj si trajner atje nëse ata do më duan, meqë s’kam luajtur ndonjëherë si futbollist”, tha ai.

Kujtojmë që Redi Jupi ka lindur në Vlorë, por është larguar nga aty që në moshën 5–vjeçare.

“Ke qenë si Neymar për gocat?” Përgjigjet Redi Jupi

I ftuar sot në “Kurthin e Piter Pan”, Redi Jupi ndau me gazetarët e vegjël momente nga jeta e tij private dhe profesionale. Nuk munguan as pyetjet ngacmuese, një nga të cilat e bëri Ashton.

Ashton: Mua gocat më bëjnë shumë komplimente. Po ti kur ishe beqar çfarë komplimentesh të bënin gocat? Ishe si Neymar për gocat?

Redi Jupi: Edhe më thonin më thënë të drejtën, mos bëj modestin, por jo dhe aq sa mendojnë.

Më mirë te shtëpia jote apo kollovar? Përgjigjet Redi Jupi

Redi Jupi, ish-futbollisti dhe analisti i njohur, ishte i ftuar këtë të premte në emisionin “Në Kurthin e Piter Pan” në Tv Klan.

Ai u është përgjigjur pyetjeve pikante të fëmijëve. Ndër to ishte edhe ajo se si është më mirë për Redin, të jetosh në shtëpinë tënde, apo të jesh kollovar.

Ish-futbollisti u përgjigj duke thënë se familja e tij është e madhe dhe rëndësi ka të jenë së bashku.

Aleksandër: Redi më mirë te shtëpia jote apo kollovar?

Redi Jupi: Çfarë është kollovar?

Aleksandër: Kur je i martuar ke shtëpinë tënde por rri te shtëpia e nuses jo te e jotja.

Redi Jupi: Ne jemi familje e madhe, kudo që jemi mjafton të jemi të katërt, s’ka rëndësi fare si në një barake apo shtëpi të madhe. Ne jemi njësoj nëse jemi së bashku.

Midis Tiranës dhe Partizanit, ja kë do zgjidhte Redi Jupi!

Ish-futbollisti Redi Jupi është karakterizuar kryesisht në karrierën e tij si lojtar i ekipit të Dinamos, ashtu sikurse ka qenë pjesë e Partizanit dhe Tiranës.

Kështu, një nga pyetjet që ai mori në emisionin “Në kurthin e Piter Pan” ishte se për kë bënte tifo në derbi.

“Kur luan Partizani me Tiranën, është e vetmja ndeshje që unë s’jam me asnjërin. Jam me Dinamo!”, u përgjigj Redi Jupi./tvklan.al