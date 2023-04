Në Kurthin e Piter Pan – Të ftuar Zerina Kuke dhe Irkenc Hyka

Shpërndaje







08:25 15/04/2023

#NëKurthinePiterPan | Talent-show me fëmijët “me të zgjuar”, gazetarët e të ardhmes dhe të ftuar speciale VIP. Një format “i ngrohtë”, i këndshëm, me shumë batuta humori, me fëmijë talente që nuk i keni parë kurrë më parë në TV shqiptare! Një gjë është e sigurtë: Ata nuk janë të turpshëm!

Një format nga #VeraGrabocka & #AlketaVejsiu çdo të premte 21:00 në #TvKlan.

Zerina Kuke

Zerina Kuke hap zemrën: Ëndrra ime më e madhe është…

Zerina Kuke hapi zemrën në emisionin “Në kurthin e Piter Pan” në Tv Klan teksa foli mbi karrierën dhe jetën e saj private.

E pyetur nga Alketa Vejsiu se cila është ëndrra e saj më e madhe, Zerina e lidhi me familjen e saj, ku u shpreh se do të dëshironte të kishte nipin dhe mbesën më pranë.

“Shiko, njeriu nuk resht së ëndërruari. Por ëndrra do të ishte që unë t’i kisha patur nipin dhe mbesën pak më afër.

Unë vitin e kaluar i kam thënë Ergit në aeroport, i thashë: Mam, thashë, ti je në hënë, unë jam në Tokë”, u shpreh Zerina Kuke.

Zerina Kuke tregon privilegjin në familjen e saj!

Teksa u intervistua nga fëmijët e kastit të “Në kurthin e Piter Pan” në Tv Klan, Zerina Kuka na tregoi copëza të jetës së saj edhe në një xhiro me makinë me Alketa Vejsiun.

E pyetur nga Alketa nëse ndihet e privilegjuar në familjen e saj me tre djem, Zerina tha se në shpirtin e saj është ndjerë gjithnjë mbretëresha e vetes.

Alketa Vejsiu: Je një grua e privilegjuar nga tre burra?

Zerina Kuke: Nuk e di a jam ndjerë, unë me shpirtin tim kam qenë mbretëresha e vetes sime, por natyrisht që kam qenë. Më kanë pyetur njëherë “Si mund të jetosh ti me mamanë e burrit në një shtëpi?”

Po, i thashë unë, në këtë moment ajo është First Lady, unë jam jashtë First Lady-t, ia heq privilegjin vetes që të ndihem mirë me veten time. Nuk më pengon asgjë.

Fotot në plazh si e dashuruar, Zerina Kuke ndan momente ekskluzive nga jeta private

Emri i mirënjohur i moderimit në Shqipëri Zerina Kuke, jo vetëm që tregoi shumë të pathëna mbi jetën e saj në emisionin “Në kurthin e Piter Pan” në Tv Klan, por ndau ekluzivisht dhe disa foto të papublikuara më parë.

Teksa foli për historinë e veçantë mes saj dhe Pali Kukes, Zerina tregoi dhe fotot e bëra nga vetë bashkëshorti i saj në det.

Lidhur me këtë gjë, binjaket e kastit Amaris dhe Marlis e pyetën:

“Ti ke dalë me rroba banjoje që u bëre e famshme?”

“Ne sakrifikonim shumë për punën. E gdhinim deri vonë dhe punonim plot pasion. Të ishte ashtu, foton me rroba banjoje nuk e publikoja për herë të parë tani që jam bërë gjyshe!”, ishte përgjigjja e Zerina Kukes.

Sakrifica më e madhe që ka bërë Pali Kuke për Zerinën

Zerina Kuke e ftuar në emisionin”Në kurthin e Piter Pan” në Tv Klan, ka ndarë me të gjithë shumë çaste emocionuese, një ndër të cilat kishte të bënte me sakrificat që ka bërë personi i zemrës.

Zerina Kuke: Gjatë jetës kur lind fëmijë, ke punën, ke familje të madhe, bëhen shumë sakrifica. Do kujtoja diçka shumë të bukur. Ne shkonim në aksion atë kohë, mua më kishte marë malli për Palin dhe rastësisht u sëmura. I shkruajta një letër Palit, ku i tregoja se më kishte marë malli dhe nuk ndjehesha mirë.

Dy netë më mbrapa në dy të natës më thonë ka ardhur dikush. Dola dhe ishte Pali, kishte bërë rrugën nga Karaburuni në Sarandë.Ishte diçka e guximshme sepse gjithë rruga ka qenë vetëm me burgje dhe të internuar. Mendoj që kjo është sakrifica më e madhe.

“Si është bashkëjetesa me një shkodran dhe me një kolonjar?” Përgjigjet Zerina Kuke!

Zerina Kuke u vendos këtë të premte para pyetjeve të fëmijëve të talentuar të kastit “Në Kurthin e Piter Pan” në Tv Klan.

Një nga temat që u diskutua ishte pikërisht edhe marrëdhënia e saj me regjisorin e mirënjohur Pali Kuke.

E pyetur se si është jetesa me një kolonjar dhe një shkodran, referuar origjinës së tyre, Zerina u shpreh:

“Unë kam lindur në Tiranë dhe në marrëdhënien me një person s’ka lidhje fare me vendin. Është çështje kimie, çështje pasioni e mbi të gjitha çështje parimesh që ke për dikë.

Ti kur je në familje, nuk të interesojnë këto gjëra; vetëm kur grindesh pak i thua pastaj ‘O kolonjar’”.

Zerina Kuke: Dikur isha princesha Oichi…

Artistja Zerina Kuke ka rrëfyer në emisionin “Në kurthin e Piter Pan” në Tv Klan, momente nga karriera dhe jeta e saj.

Luar: Zerina ke qenë shumë, shumë e bukur kur dilje në televizor. Burri yt mori për grua një Pocahontas?”

Zerina: Në kohën tonë se njihnim Pocahontas, unë e njoh se e shikon mbesa. Në kohën tonë ne kishim një princeshë japoneze që quhej Oichi. I mbaja flokët kapur dhe të gjithë më thoshin Oichi. Nuk isha Pocahontas aman dhe Oichi ishte princeshë.

Zerina Kuke: Si nisi karriera ime në televizion

Një nga ikonat e prezantimit në Shqipëri, Zerina Kuke është e ftuara e radhës në emisionin “Në Kurthin e Piter Pan” nw Tv Klan.

Zerina ndër të tjera, tregoi zanafillën e karrierës së saj dhe pikënisjen e suksesit të saj në moderim.

“Unë kam filluar të dal në ekran kur isha në vit të dytë të gjimnazit. Nuk po kërkoja punë. Më erdhën më kërkuan dhe unë shkoja paradite në shkollë dhe pasdite dilja në ekran. Isha në një studio të vogël, jo kaq të madhe sa kjo. Ishte një studio plot ëndrra, plot pasion, plot dëshira”, tha Zerina Kuke për “Në Kurthin e Piter Pan”.

Është mbesa e Noizy-t, Prayla zbulon si i thërret reperit

Programit “Në Kurthin e Piter Pan” në Tv Klan iu bashkua Prayla, e cila vjen nga Durrësi. Ndërsa në publik ndodhen të gjithë familjarët e saj që kanë ardhur për ta mbështetur, Prayla tregon se edhe ajo është admiruesja dhe e afërmja e një prej reperëve më të famshëm në Shqipëri.

Alketa Vejsiu: Dëgjo, ti fansja e kujt këngëtari je? Është një këngëtar që e ke shumë qejf ti, që thua është më i miri i muzikës në Shqipëri, “The King?”

Prayla: Dhurata Dora.

Alketa Vejsiu: Po pse s’e the emrin e atij që duhet të thuash moj? Po ai daja jot si e ka emrin?

Prayla: Rigels.

Alketa Vejsiu: Atë emrin e artit, atë që e njohin të gjithë shqiptarët, si i themi ne atij?

Prayla: Noizy.

Alketa Vejsiu: Kjo është mbesa e Noizy-t. Kjo vajza e vogël është mbesa e Noizy-t dhe ka shumë dëshirë që të këndojë këngën e dajës së vet. Cila është kënga e preferuar?

Prayla: “Mi Amor”.

Prayla tregoi edhe se si i drejtohet reperit të njohur.

Alketa Vejsiu: Si e thërret ti dajën në shtëpi, Noizy apo Rigels, si i thua?

Prayla: Daja.

Irkenc Hyka

“Pse nuk bashkëpunon me dajën?”, si i përgjigjet Irkenc Hyka mbesës së Noizy-t

Në intervistën në spektaklin “Në Kurthin e Piter Pan” në Tv Klan ku gazetarët janë fëmijët, Irkenc Hyka i dha përgjigje edhe pyetjeve për karrierën. Prayla, e cila zbuloi se është mbesa e Noizy-t i sugjeroi këngëtarit se ai duhet të bëjë një bashkëpunim me reperin. Irkenci shprehu vlerësimet më të mira për artistin, ndërsa shprehu edhe dëshirën e një projekti të përbashkët në të ardhmen.

Alketa Vejsiu: Prayla, me kë duhet të bëjë këngë Irkenci?

Prayla: Me dajën.

Irkenc Hyka: Me dajën? Pse kush është daja, Prayla?

Prayla: Noizy.

Irkenc Hyka: Noizy është daja?

Alketa Vejsiu: Po pse s’bën ti një duet me Noizy-n është pyetja.

Irkenc Hyka: Tani, unë dajën tënd e njoh personalisht, dua t’i them që e paska mbesën si dritë! Edhe të uroj të bëhesh më e madhe se sa daja se është një ndër artistët më të mirë që ne kemi, kështu që pse jo, në të ardhmen nuk i dihet.

Një ide e çmendur dhe romantike, Irkenc Hyka rrëfen si i propozoi bashkëshortes

Irkenc Hyka dha një intervistë speciale këtë të premte përpara kastit të “Në Kurthin e Piter Pan” në Tv Klan. Ai foli mbi suksesin e tij, dha një performancë fantastike, por nuk la pa përmendur dhe detajet mbi martesën e tij.

I pyetur se si i ka propozuar gruas së tij, Irkenci tha:

“Ideja e parë që të hidhem me parashutë. Ai i parashutës më thoshte “Mos!” prej problemeve të kohës dhe të motit që kishte. Kështu që ne kemi qenë në Dhërmi, në breg të detit, ashtu siç ajo e meriton. Dhe përgjigjja ishte sigurisht që po”, tregoi ai për “Në Kurthin e Piter Pan”.

Kë të marr e kë të lë, o të dyja o asnjë! Binjaket vënë në vështirësi Irkenc Hykën

Një situatë e papritur dhe e paparashikuar ndodhi në spektaklin “Në Kurthin e Piter Pan” në Tv Klan. Protagoniste ishin binjaket, Amaris dhe Marlis të cilat i ‘vodhën’ vëmendjen këngëtarit Irkenc Hyka.

Ky i fundit iu tregoi fëmijëve se dikur këndonte shpesh këngën e Elita 5 “Harroje vetminë”. Ndërsa nisi edhe të improvizonte, mori në krahë Amarisin dhe kënduan së bashku.

Kur kamera u drejtua tek Marlis, vogëlushja kishte shpërthyer në lot duke thyer zemrat e publikut ndërsa nuk munguan as të qeshurat. Amaris shkoi menjëherë të përqafonte motrën, por ajo e largoi.

Irkenci tentoi të zbuste paksa situatën duke marrë Marlisin në krahë dhe pas pak sekondash, ishte Amaris ajo që kësaj here shpërtheu në lot. Duke u ndjerë në ‘faj’, Irkenci mori pranë binjaket për të kënduar të tre bashkë duke i dhënë fund situatës së shkaktuar.

Irkenc Hyka zbulon këngën romantike që iu këndonte dikur vajzave

Këngëtari i njohur Irkenc Hyka, ishte i ftuar në spektaklin “Në kurthin e Piter Pan” në Tv Klan, ku foli për karrierën dhe jetën personale. Irkenci nuk iu shpëtoi as pyetjeve pikante të gazetarëve të vegjël, një ndër të cilat kishte të bënte me talentin e tij dhe nëse ai i këndon vajzave.

Irkenc Hyka: Unë iu kam kënduar gjithë jetën gocave por unë e kam tani gocën time. Femra është qenia më e bukur në botë dhe patjetër që duhet t’i këndojmë. Iu kam kënduar vajzave kur kam qenë i vogël poshtë dritares. Iu këndoja këngën: ”Nëse sonte ndjehesh vetëm dhe ke frikë të shohësh ëndrra…”/tvklan.al