Në kurthin e Piter Pan/ Të ftuara Merita Halili dhe Kristina Baki

Shpërndaje







10:51 11/03/2023

#NëKurthinePiterPan | Talent-show me fëmijët “me të zgjuar”, gazetarët e të ardhmes dhe të ftuar speciale VIP. Një format “i ngrohtë”, i këndshëm, me shumë batuta humori, me fëmijë talente që nuk i keni parë kurrë më parë në TV shqiptare! Një gjë është e sigurtë: Ata nuk janë të turpshëm! Një format nga #VeraGrabocka & #AlketaVejsiu çdo të premte 21:00 në #TvKlan.

Merita Halili

“A e kërcejnë Napolonin amerikanët?” Përgjigjet Merita Halili

Merita Halili një nga interpretueset më të vlerësuara në muzikën popullore shqiptare, e cila prej vitesh është me banim në New Jersey të SHBA, rikthehet në një rrëfim ekskluziv në Kurthin e Piter Pan, ku iu përgjigj pyetjeve të fëmijëve të vegjël.

Një ndër to kishte të bënte me kulturën shqipëtare të përçuar në SHBA. Kurioziteti i fëmijëve lidhet me kërcimin e napolonit dhe nëse atë e kërcejnë Amrikanët.

Gleon: A kërcejnë napoleon amerikanët?

Merita: Po, patjetër si jo.

Mesazhi i fortë i Merita Halilit për të gjithë fëmijët!

Ndërkohë që këngëtarja e famshme Merita Halili ka ndarë disa detaje mbi jetën karrierën dhe suksesin e saj, nuk e ka kursyer edhe një mesazh për të gjithë fëmijët.

Ajo u fokusua tek teknologjia dhe elektronika që është bërë pjesë e jetës së fëmijëve, për t’i këshilluar të gjithë prindërit që t’i lënë të komunikojnë më shumë.

“Do kisha dëshirë që këto fëmijë të flasin më shumë, të komunikojnë, të lexojnë, sepse teknologjia nuk do t’i bëj mirë në mënyrë të tepruar.”

“Tironsët apo shqiptarët e Kosovës, kush janë më qeflinj? Përgjigjia epike e Merita Halilit

Në një intervistë të këndshme me fëmijët e kastit të “Në Kurthin e Piter Pan”, këngëtarja e mirënjohur Merita Halili ka gjallëruar të gjithë skenën me artin dhe energjinë e saj pozitive.

E përballur me fëmijët kuriozë, këngëtarja është pyetur se kush mendon se “janë më qeflinj” midis tiranasve dhe shqiptarëve të Kosovës, duke u bazuar te fakti se bashkëshorti i saj është nga Mitrovica.

Noel Halilaj: Kush janë më qeflinj, ne tironsit apo kosovarët?

“Shqiptarët e Kosovës dhe shqiptarët e Shqipërisë kanë një emërues të përbashkët që iu vlon gjaku”, tha Merita.

Merita Halili përlotet në skenë: Më dhemb që….

Merita Halili ka bërë një rrëfim të veçantë dhe ekskluziv përpara gazetarëve më të vegjël në Shqipëri, të cilët i kanë bërë pyetjet unike.

Ndërkohë, ajo që ra më shumë në sy ishte pyetja nëse e quan veten të fortë, meqënëse ka dhe pesë vëllezër.

Ashton: A je ti e fortë se ti ke 5 vëllezër?

“Ndihem shumë krenare që e kam kaluar detin 10 ballë, por ajo që më dhemb më shumë është malli që kam për vendin tim. Jeta në Amerikë është e vështirë, por ja kemi dalë bashkë me bashkëshortin tim Raifin.”

A këndojnë vajzat e Merita Halilit? Rrëfehet artistja

Këngëtarja e njohur Merita Halili, e ftuar në emsionin “Në Kurthin e Piter Pan” në Tv Klan ka treguar më shumë detaje rreth jetës së saj personale.

Artisja Halili ka treguar profesionet e vajzave të saj, teksa ka rrëfyer se njëra prej të bijave ka nisur rrugën e artit.

Merita Halili: Jam shumë e lumtur që kam 3 vajza sepse kush ka vajza, botën ka. Vajza e madhe mëson fëmijët që kanë probleme me autizëm, vajza e dytë po lufton që të bëhet dentiste dhe vajza e tretë vazhdon rrugën për jazz.

Këngëtarja ka rrëfyer po ashtu historinë e dashurisë me bashkëshortin e saj.

Merita Halili: Është e dashurova shumë burrin tim dhe më pëlqeu shumë dhe më tërheqi shumë firzamonika dhe atij i pëlqeu shumë zëri im.

Në Kurthin e Piter Pan/ Merita Halili: Në Amerikë mësoj këngëtarët që të këndojnë shqip

Merita Halili, një nga këngëtaret më të mira shqiptare e cila prej shumë vitesh jeton në SHBA, është rikthyer në Shqipëri.

Ajo ka ardhur eksluzivisht në skenën e Në Kurthin e Piter Pan në Tv Klan.

Merita Halili është pyetur nga gazetarët e vegjël për jetën e saj në Amerikë, duke zbuluar se aty jep mësim së bashku me bashkëshortin Raif Halilin për komunitetin shqiptar aty.

“Jap mësim kanto për studentët tanë që kemi në fakultet bashkë me Raifin. Ai i jep mësim orkestrës dhe grupit të ansamblit shqiptar atje që kemi hapur një degë të muzikës ballkanike edhe unë mësoj këngëtarët që të këndojnë shqip dhe sigurisht që mësoj dhe brezin e ri si ju, jam edhe mësueses në shkollën fillore”, tha Merita Helili.

Ja si u dashurua Merita Halilin me Raif Hysenin!

Këngëtarja e njohur e muzikës shqiptare Merita Halili, tregoi sot në emisionin “Në kurthin e Piter Pan” të pathënat për jetën dhe karrierën e saj.

Ndër të tjera, Halili, e pyetur nga fëmijët e kastit foli për historinë e dashurisë së saj dhe mënyrën se si u njoh me bashkëshortin.

Spiro: Kur pe per herë të parë Raifin, ishte crush me shikim të parë?

“Unë e dashurova shumë sepse më tërhoqi shumë firzamonika e tij, dhe ai e pëlqeu shumë zërin tim.”

Kristina Baki

Kristina Baki: Ja pse qava kur mora pagesën e parë

Kristina Baki, këtë të premte u vendos përballë pyetjeve të fëmijëve të kastit të “Në Kurthin e Piter Pan”, ku dha një intervistë të veçantë.

E pyetur nga një prej fëmijëve se sa lekë morri për herë të parë në modeling , Kristina nuk kurseu një përgjigjje epike, ku u shpreh se pagesa e parë ka qenë 150€ dhe 50€ prej të cilave i humbi.

“Pagesa ime e parë ka qenë 150€, rrugës për në dyqan kam humbur 50€, jam mërzitur shumë. Mbaj mend që kam qarë gjithë ditën”, u shpreh modelja.

Kristina Baki: Kam dëshirë të bëj dasmë, por nuk e ka qejf partneri

Modelja bukuroshe Kristina Baki dhe partneri i saj janë prindër së fundmi dhe kanë sjellë në jetë një vajzë.

Por modelja zbuloi Në Kurthin e Piter Pan në Tv Klan se nuk ka bërë një dasmë.

Ajo thotë se dëshiron ta bëjë këtë gjë, por është partneri i saj i cili nuk i preferon dasmat.

Kur u martove a u bëre nuse?

Kristina Baki: Unë jam bërë nuse shumë herët, e kam veshur fustanin e bardhë pafundësisht për hir të profesionit, por nuk kam bërë dasëm, nuk jam veshur nuse për veten time që të bëj një dasëm të bukur. Kam shumë dëshirë ta bëj, por partneri im nuk i ka me shumë qejf dasmat, kështu që do mundohem t’i mbush mendjen atij dhe pse jo të bëj një dasmë moderne ashtu siç e dua unë.

Modelja Kristina Baki ka një mesazh për vajzat e Instagramit

Modelja e njohur Kristina Baki ka bërë një rrëfim të sinqertë e të veçantë përpara fëmijëve të emisionit “Në Kurthin e Piter Pan” në Tv Klan.

Përveç detajeve që ajo ndau eksluzivisht për emisionin më të dashur për të gjithë, modelja dha dhe një mesazh të rëndësishëm për vetëbesimin dhe dashurinë për veten.

“Dua t’i them të gjitha vajzave të reja, që s’janë perfekte vajzat e ‘Instagram’-it. Na pëlqen të editojmë foto po s’duhet të harrojmë natyralitetin dhe ta pranojmë veten ashu siç jemi. Ne mundohemi nga aplikacionet dhe make up i tepërt dhe harrojmë ta pranojmë veten ashtu si jemi dhe me defektet tona”, tha modelja Kristina Baki.

Kristina Baki flet për partnerin e saj: Është qejfli dhe e ka emrin si perëndi

Modelja e njohur Kristina Baki, e ftuar në emisionin “Në kurthin e Piter Pan” në Tv Klan iu përgjigj pyetjeve të fëmijëve të kastit, të cilët shpesh herë e vendosën “me shpatulla pas murit” me pyetjet e tyre humoristike.

Gjatë intervistës, Kristina ka folur edhe për partnerin e saj, të cilin mundohet ta mbajë sa më larg medias.

E pyetur nga fëmijët e kastit, ajo tha: “Burri im nuk quhet qejfli, po është qejfli. Në fakt burri im quhet Eros, si emër perëndi. Ai ka emër të perëndisë së dashurisë. Ndonjëherë çuditem si më dhuron kaq shumë dashuri, por kujtohem që vjen nga vetë emri i tij”.

Për herë të parë Kristina Baki ndan momentin e ëmbël me vajzën e saj

Modelja e njohur Kristina Baki, përveç një karriere të suksesshme në modeling, është edhe një nënë e përkushtuar e 1 vajze.

E ftuar në “Kurthin e Piter Pan” 2023 në Tv Klan,Kristina ka ndarë me shikuesit një video ekskluzive teksa i këndon vajzës së saj një ninull para se të flej gjumë.

Mes modelingut dhe mëmësisë, Kristina gjen gjithmonë kohën për të kaluar momente speciale me vajzën e saj, Siera.

Kristina Baki flet për shoqërinë me Dua Lipën

Kristina Baki shpesh herë është përfolur edhe për marrëdhënien e saj me këngëtaren me famë botërore, Dua Lipën.

Ajo është parë disa herë me të në rrjete sociale nëpërmjet fotove të ndryshme që postonin, teksa duket se ka edhe një miqësi midis tyre.

E ftuar Në Kurthin e Piter Pan në Tv Klan, sa i përket marrëdhënies me Duan Lipan, ajo u shpreh:

“Unë e kam shoqe Dua Lipën dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. Në fillimet e saj të karrierës unë km qen fanse e muzikës së saj. Jemi njohur te pushimet e verës sepse i bëmë te i njëjti resort. Është një vajzë e jashtëzakonshme, kombinimi perfekt i talentit dhe punës.”

Modelja Kristina Baki: Jam aq e pasur sa për të bërë jetë të qetë dhe të lumtur

Modelja Kristina Baki është e ftuara e dytë Në Kurthin e Piter Pan në Tv Klan.

Ajo është pyetur nga vogëlushët se ku i kursyer paratë e saj. Modelja thotë se ka punuar dhe sakrifikuar gjatë karrierës së saj.

Ti je shumë e pasur, ku i mban lekët? Te derrkuci apo në bankë?

Kristina Baki: Jam aq e pasur sa për të bërë një jetë të qetë dhe të lumtur. Pra për të pasur këtë jetë të qetë dhe lumtur unë kam punuar shumë fort. Sepse profesioni i modeles ndonjëherë edhe keqinterpretohet. Domethënë njerëzit mendojnë se të jesh modele nuk është një profesion, është thjesht e bën për qejf. Por jo, për mua ka qenë një profesion. Unë që nga mosha 17-vjeçare që e kam nisur rrugëtimin tim si modele, kam punuar shumë fort, kam udhëtuar vetëm, kam qarë, jam zgjuar shumë herët për të kapur lindjen e Diellit, perëndimin, në të ftohtë, kështu që jam munduar shumë për t’i bërë ato para që t’i kurseja kur isha e vogël te derrkuci dhe më pas t’i hidhja në bankë dhe për të pasur këtë jetën e qetë dhe të lumtur që mund të kem tani, por nuk jam aq e pasur jo, nuk jam shumë e pasur.

“Jetoj me prindërit e partnerit”, Kristina Baki: Vjehrra ma sjell kafen në krevat, jemi si shoqe të ngushta

Modelja e njohur Kristina Baki, e ftuar në emisionin “Në Kurthin e Piter Pan” në Tv Klan ka treguar se jeton në një familje të madhe, pjesë e së cilës janë edhe vjehrri dhe vjehrra e saj.

Modelja ka treguar se ka një raport shumë të mirë me vjehrrën e saj, teksa ka thënë se është lumturisht e lumtur me familjen e partnerit të saj.

Spiro: Ti a ja jep kafen vjehrrës kur është në krevat?

Kristina Baki: Tani që jam bërë mami, vjehrra më ledhaton pak dhe ma sjell ajo kafen tek krevati sepse rri gjithë natën pa gjumë me gocën dhe ajo më sjellë kafen për të nisur ditën. Por kur të ketë vjehrra nevojë, kafen do ja çoj dhe unë sepse unë kam një marrëdhënie shumë të mirë me vjehrrën time. Jemi si shoqe shumë të ngushta sepse ajo ka sjellë në jetë partnerin tim. Unë jetoj me vjehrrën lumturisht e lumtur. Kur kemi ndonjë gricje me njëra-tjetrën për shkak të vajzës, them “po si të mërzitem unë me të, ajo më ka sjellë në jetë njeriun që unë dua, kështu që kalojnë të gjitha”. As ajo nuk mërzitet. Unë jetoj në një familje shumë të madhe, me vjehrrin, me vjehrrin. Unë kam jetuar gjithë kohën me familjen time dhe tani nga një familje kam kaluar në një familje tjetër, jam shumë e lumtur për këtë. /tvklan.al