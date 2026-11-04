Aktori i njohur, Jamie Foxx ka përjetuar sërish emocionet e atësisë. Në moshën 58-vjeçare, ai është bërë baba për herë të tretë, duke mirëpritur fëmijën e tij të parë me partneren 31-vjeçare, Alice Huckstep. Lajmi është konfirmuar nga burime për revistën “People”.
Foxx është tashmë baba i dy vajzave nga marrëdhëniet e mëparshme. Vajza e tij e madhe, Corinne, është 32 vjeçe dhe ka ardhur në jetë nga lidhja me ish-partneren Connie Kline, ndërsa Annalise, 18 vjeçe, është nga marrëdhënia me Kristin Grannis.
Historia e dashurisë mes aktorit dhe Alice Huckstep u bë publike në gusht të vitit 2023, kur ata u fotografuan duke darkuar së bashku me një grup miqsh në Malibu të Kalifornisë.
Rreth një vit e gjysmë më vonë, në janar 2025, mediat raportuan se çifti ishte ndarë, në një periudhë kur aktori kishte një angazhim të madh profesional. Në atë kohë, ai po promovonte filmin “Back in Action”, ku luajti përkrah Cameron Diaz, si dhe spektaklin e tij komik në Netflix, “Jamie Foxx: What Had Happened Was…”.
“Jamie është jashtëzakonisht i zënë, pikërisht ashtu siç i pëlqen. Në jetën e tij po ndodhin kaq shumë gjëra, saqë mezi gjen kohë të ndalet dhe të kuptojë se sa me fat është”, ishte shprehur në atë kohë një burim për revistën “People”.
Megjithatë, ndarja duket se nuk ishte përfundimtare. Disa muaj më vonë, Foxx dhe Huckstep nisën të shfaqeshin sërish së bashku. Në prill të vitit 2025, ata u fotografuan duke dalë nga restoranti Nobu në Malibu, i njëjti vend ku kishin pasur një nga daljet e tyre të para publike në vitin 2023.
Në tetor të po atij viti, çifti u pa në një restorant grek në Miami, ku shijuan një mbrëmje në shoqërinë e miqve, pas një shëtitjeje me varkë në lumin Miami.
Ndërkohë, Jamie Foxx ka folur vazhdimisht për marrëdhënien e veçantë me dy vajzat e tij më të mëdha dhe sfidat e rritjes së fëmijëve në një familje pjesë të industrisë së Hollywood-it.
Në një intervistë për “People” në vitin 2017, aktori kishte treguar se jeta në botën e spektaklit mund të jetë e paparashikueshme, por ishte shprehur krenar për mënyrën se si vajzat e tij kishin përballuar sfidat.
“Në këtë profesion, ndonjëherë gjërat mund të bëhen të çmendura. Ne jemi shumë krenarë për to. Në fund të fundit, ia dolën shumë mirë”, kishte deklaruar ai.
Në një tjetër intervistë për serinë online “Dad Confessions” të Ellen Digital, Foxx kishte zbuluar se një nga kënaqësitë më të mëdha të të qenit prind është të dëgjojë vajzat ta thërrasin “babi”.
“Të shohësh fytyrat e tyre që ndriçojnë kur hyn në një dhomë. T’i ndihmosh të zgjidhin një problem me të cilin ndoshta edhe ti je përballur në të kaluarën”, ishte shprehur aktori.
/tvklan.al