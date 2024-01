Në Moskë, gratë e ushtarëve bëjnë rrjeta kamuflimi

22:30 01/01/2024

40 gra punojnë si vullnetarë për të ndihmuar burrat e tyre që i janë bashkuar luftës në Ukrainë

Bashkëshorti i Natalia Yermakova ka luftuar në Ukrainë për më shumë se një vit pasi iu bashkua thirrjes së mobilizimit të Presidentit Vladimir Putin. Që atëherë ai është plagosur, operuar dhe dërguar përsëri në front.

E motivuar nga patriotizmi dhe dëshira për të ndihmuar Aleksandrin, bashkëshortin e saj me të cilin thotë se ka dashuri për kërcimin e tangos , Yermakova tani është duke bërë përpjekjen e saj duke punuar si vullnetare në një “Familje” Batalioni”.

Në një grup prej rreth 40 të afërmve kryesisht femra të burrave të mobilizuar në ushtrinë e Moskës, ajo lidh rrjetat e kamuflazhit, bën shenja për të shënuar fushat e minuara, mbledh qirinj për t’u përdorur në llogore dhe gërmime dhe bashkon paketat ushqimore.

Ndërsa Vladimir Putin pozicionohet për të fituar një mandat të pestë presidencial në mars, janë njerëz si Yermakova që si shumë rusë e mbështesin luftën.

“Burri im doli vullnetar për të arritur në vijën e frontit në Ukrainë. Unë do ta mbështes atë në çdo rast. Nëse qeveria jonë vendos të veprojë në një mënyrë të tillë do të thotë se kështu duhet të jetë. Unë besoj se Rusia po zgjohet, dhe e kupton se lufta nuk po ndodh thjesht pa arsye dhe se ka arsye bindëse për të”.

Puna e saj zhvillohet në një zyrë që i përket partisë qeverisëse Rusia e Bashkuar, e cila është e stolisur me flamurin e kuq, blu dhe të bardhë të vendit dhe portrete të politikanëve si Putin dhe Dmitry Medvedev, paraardhësi i tij, janë të varura në mur.

Ka grupe të tjera të ngjashme që punojnë në kryeqytetin rus, shprehet Yermakova. Të afërmit shoqërojnë me radhë dërgesat në një furgon më shumë se 30-vjeçar, për ushtrinë ruse në atë që ajo i quan “territoret e reja”.

“Ne jemi si një familje. Shtabi ynë për grumbullimin e ndihmave quhet Batalionet Familjare. Fillimisht këto ishin familjet e të mobilizuarve .Ka një gjë të padukshme në të kuptuarit e interesave të përbashkëta mes nesh dhe diçka për të cilën ia vlen të jetohet. Ne me të vërtetë duam t’i mbështesim burrat tanë moralisht dhe emocionalisht dhe t’u dërgojmë atyre një mesazh dashamirësie dhe një mesazh se ajo që ata po bëjnë atje është e nevojshme për njerëzit këtu”.

Disa gra të ushtarëve rusë që luftojnë në Ukrainë po kërkojnë që burrat e tyre, të cilëve ata thonë se nuk u janë dhënë pushime për të kaluar kohë me familjet e tyre, të çmobilizohen dhe vendet e tyre të zënë të tjerët.

Por Yermakova e cila ishte në gjendje të kalonte pak kohë me burrin e saj pasi ai kaloi disa muaj duke u rikuperuar pas operacioneve në këmbën e tij në Moskë.

“Në përgjithësi, burri im është thjesht një djalë i zakonshëm. Ai është një ndërtues. Hobi i tij ishte tango . Ndoshta kjo ishte arsyeja pse filloi marrëdhënia jonë. Kur ai mbërriti në shtëpi ishte nënshtruar dy operacioneve, por ne vendosëm gjithsesi të bënim dasmë. Por në territorin tonë nuk është e mundur të organizojmë një martesë në kishë menjëherë. Duhet të martohesh fillimisht një zyrë regjistrimi dhe kështu bëmë”.

Të kërcyerit tango ka shënjuar dashurinë e tyre, shprehet Natalia. Kur Aleksandri, pati një periudhë pushimi 24-orëshe në rajonin lindor të Ukrainës, Luhansk në shkurt, ajo përshkroi se kishte kaluar një natë me të në një spital ku ajo u vesh me një fustan, ndezi muzikë dhe të dy kërcyen një tango .

“Gjëja e parë që bëmë, ndezëm muzikën në telefonin tonë. Mora fustanin nga çanta e shpinës. E vesha fustanin, ai kishte veshur veshjet e tij ushtarake. Ne të dy ishim zbathur sepse kështu kërcehet tango me këpucë që të lejojnë të rrëshqasësh pa probleme mbi dysheme. Është e qartë, as unë dhe as ai nuk mund ta bënim këtë kërcim me çizmet e ushtrisë. Kështu, ne kërcyem të veshur me çorape. Një infermiere dëgjoi muzikën dhe shikoi në dhomë dhe thjesht u trondit. Ndoshta, ajo priste të shihte çfarëdolloj të ishte e mundur, por jo një çift që kërcenin tango .

Kjo është një referencë për narrativën e preferuar të Kremlinit, e cila e hedh konfliktin si pjesë të luftës ekzistenciale për një rend të ri botëror më të drejtë kundër Perëndimit të udhëhequr nga SHBA.

Pretendimi i Perëndimit se është një luftë pushtuese e stilit kolonial që synon të pushtojë më shumë territore, gjen tek rusët si Yermakova, të cilët akuzojnë Ukrainën për keqtrajtim të rusishtfolësve që nga viti 2014, kur atje shpërtheu një kryengritje e mbështetur nga Rusia.

Yermakova thotë se filetimi i rrjetave të kamuflazhit për të ndihmuar në fshehjen e llogoreve ku mund të fshihen ushtarët është detyra kryesore e vullnetarëve sepse është diçka që mund të ndihmojë në shpëtimin e jetës së burrave të tyre duke i mbajtur ata të sigurt nga dronët e armikut.

“Ne po lidhim rrjetat e kamuflazhit. Ndoshta është aktiviteti ynë kryesor fizik. Detyra jonë parësore është ruajtja e jetës së tyre, mbulimi dhe sigurimi i tyre. Këto janë pajisje kryesore si rrjetat, mbulesat e helmetave të kamuflazhit duke i bërë ato të padukshme për dronët”.

Ajo dhe të tjerët qepin fasha dhe të pjekin gjithashtu byrekë me mollë e lakër për t’ua dërguar burrave të tyre.

“Për mendimin tim, gjëja më e mirë që bëjmë është kur dërgojmë 30 byrekë me lakër burrave në vijën e parë te paketuara. Mund ta imagjinoni këtë volum të pabesueshëm. Njerëzit i pjekin dhe i sjellin këtu. Kjo është shumë e rëndësishme edhe për burrat. Kur ai shijon këtë byrek ,ndjen kujdesin si te mamaja e tij apo te gjyshja e tij në fshat”.

Për Yermakovën vija e parë e frontit aty ku luftimet janë të përditshme është “një botë tjetër”. Edhe në fjalimin e fundvitit presidenti rus Vladimir Putin theksoi se Rusia nuk ka plane për një mobilizim shtesë të burrave për të luftuar në Ukrainë pasi më shumë se 335,000 janë regjistruar deri më tani këtë vit për të luftuar në forcat e armatosura ose njësitë vullnetare. Këto shifra tregojnë se Rusia ka bërë përparim të rëndësishëm si në marrjen e rekrutëve ashtu edhe të shumë luftëtarëve nga forca mercenare Wagner në “formacione vullnetare”.

Synimet e shpallura të luftës të të dyja palëve duken ambicioze: Ukraina thotë se do të dëbojë çdo ushtar të fundit rus, ndërsa Rusia thotë se do të çmilitarizojë Ukrainën. Ndërsa Kremlini pret që Shtetet e Bashkuara të vazhdojnë të mbështesin Ukrainën me dhjetëra miliarda dollarë ndihmë, Putini po vë bast mbi një luftë që nuk ka një paqe në horizont si dhe fitimet e pakta që ka korrur Ukraina.

