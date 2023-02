Në Nëntor hiqen vulat për hyrje-dalje në BE

15:51 22/02/2023

Zyra e BE: Nuk ka kufizim lëvizje, autorizim çdo tre vite

Prej Nëntorit, të gjithë shtetasit shqiptarë që hyjnë në vendet e Bashkimit Europian nuk do të vulosin më pasaportat e tyre në kufi. Në një intervistë për Tv Klan, shefi i sektorit politik në zyrën e BE në Tiranë, Alexis Hupin thotë se kjo procedurë e re nuk është vetëm për shqiptarët, por për 60 vende që aplikojnë regjimin pa viza.

“Do të preken 60 vende që kualifikohen për regjimin pa viza, që do të thotë 1.4 miliardë njerëz do të preken nga sistemi dhe në këtë kuptim nuk ka diskriminim, nuk ka dallim për Shqipërinë”, tha Hupin.

Përfaqësuesi politik i zyrës së BE në Tiranë thotë se shqiptarët, përpara se të udhëtojnë do të aplikojnë në sistemin ETIAS për të marrë një kod, i cili do u shërbejë për tre vite dhe me të mund të udhëtojnë në çdo vend të BE. Kusht i vetëm është që pasaporta duhet të jetë e vlefshme brenda këtyre tre viteve.

“Në terma praktikë, aplikoni një herë për të marrë autorizimin për hyrje dhe ai është i vlefshëm për tre vjet, për sa kohë përdorni të njëjtën pasaportë biometrike. Nëse ndërroni pasaportën, do t’ju duhet të aplikoni sërish. Do të ketë një kosto shumë të vogël për këtë, por sërish, është i vlefshëm për tre vjet, kështu që nuk do të ndikojnë në lirinë tuaj të lëvizjes”, tha ai.

I pyetur nëse në këtë mënyrë kufizohet lëvizja e shtetasve shqiptarë drejt vendeve të BE, Hupin thotë se nuk ka asnjë kufizim lëvizje për shqiptarët.

“Në fakt nuk i prek ata, në kuptimin që nuk ndryshon asgjë në lirinë e lëvizjes dhe mundësinë për të ardhur në BE. Pra, nuk ndryshon asgjë sa i përket lirisë së lëvizjes, është thjesht një autorizim hyrjeje, siç ishte dikur në kufi, por këtë herë aplikoni që më parë”, tha ai.

Por çfarë ndodh nëse një qytetari i refuzohet kërkesa, apo kodi në sistemin ETIAS përpara udhëtimit?

“Qytetarët kanë të drejtë të apelojnë. Është një faqe interneti ku qytetarët do të mund bëjnë aplikimin, duhet të specifikojnë se cilin vend dëshirojnë të vizitojnë, pastaj vendi do të marrë vendimin dhe nëse vendimi do të jetë negativ do të apelohet tek autoritetet e vendit ku personi dëshironte të shkonte”.

Hupin thotë se ky vendim i Bashkimit Europian u mor për t’u siguruar që njerëzit që dëshirojnë të udhëtojnë në BE kanë përputhshmëri me kërkesat për të hyrë, në mënyrë që të mos ketë të papritura në kufi.

