Në një takim romantik me Lorik Canën nëse do ishin beqarë? Lei Kraja reagon kështu në “Zemër Luana”!

23:46 22/01/2023

Këtë të dielë në spektaklin e argëtimit “Zemër Luana” në Tv Klan me drejtuese Luana Vjollcën, një nga të ftuarat e mbrëmjes ka qenë moderatorja sportive Lei Kraja.

Lei ka realizuar lojën “Gol Gol bëhet autogol”, ku duhet t’u përgjigjej pyetjeve duke bërë gol në fotot e disa prej futbollistëve më të famshëm shqiptarë në tabelë.

Një nga pyetjet ka qenë: Nëse të gjithë futbollistët në porta do ishin beqarë; me cilin do dilje në një takim romantik?

Lei ka ngurruar të gjuajë topin, mirëpo sërish është ngacmuar nga i ftuari tjetër Meridian Ramçaj, i cili tha se ajo do dilte në një takim romantik me Lorik Canën po të ishte ai beqar dhe Lei më pas ia mbështeti mendimin. /tvklan.al