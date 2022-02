Në poliklinika dominojnë qytetarët me Omicron

21:58 11/02/2022

Specialistët: Të vaksinuarit e kalojnë shumë herë më lehtë virusin se të pavaksinuarit

Omicron vijon të mbetet dominues javët e fundit në vendin tonë njësoj si gjatë Janarit. Sipas mjekes Bruna Shiroka në momentin që një anëtar i familjes ka rezultuar pozitiv, nuk kanë mbetur pa u infektuar edhe familjarë të tjerë.

“Varianti Omicron ka qenë dominant për muajin Janar, nuk përzgjedh asnjë. Pra nëse kap një pjesëtar të familjes, pjesëtarët e tjerë brenda një harku kohor të 2-3 ditëve, të infektohen. Ajo që vuri re këtë variant ishte selektiviteti i ulët i testit të shpejtë, pra nëse një pacient me shenja viroze që dyshohet nga mjeku për Covid dhe nuk rezulton si i tillë, duke parë situatën epidemiologjike, është pothuajse e mundur që të gjithë pjesëtarët e familjes të jenë infektuar me Omicron”.

Bazuar në rastet që paraqiten në qendrat shendetësore, specialistët shprehen se personat e vaksinuar e kalojnë më lehtë infeksionin, ndërsa ata të pavaksinuar më rëndë.

“Me apo pa sëmundje bashkëshoqëruese, pacientët që kanë qenë të vaksinuar, e kanë kaluar thuajse thjesht me vitamina apo me simptoma të lehta. Pacientët e pavaksinuar kanë paraqitur forma me komplikacione”.

Duke parë situatën epidemiologjike, Komiteti Teknik i Ekspertëve pritet të rishikojë masat anti-Covid në javët e ardhshme.

Klan News