Në prag të ndeshjes, gazetari polak: Shqipëria do luftojë për kualifikimin në Europian

18:25 22/03/2023

Shqipëria ka shansin të jetë në vendin e dytë në grup që do ta kualifikonte në Euro 2024. Ky është mendimi i gazetarit polak Przemyslaw Chlebicki. Por megjithatë sipas tij favorite për të fituar grupin është Polonia.

“Polonia është favorite për kreun e grupit dhe vendi i dytë do të jetë një betejë mes Shqipërisë dhe Çekisë. E kuptoj që çekët kanë lojtarë me emër, por përfaqësuesja shqiptare ka treguar se luan mirë”, tha Chlebicki, gazetar i TVP Sport.

Przemyslaw Chlebicki evidenton problemet që ka skuadra polake para ndeshjeve me Çekinë dhe Shqipërinë. Shqetësim është mbrojtja.

“Kemi probleme me dëmtimet në mbrojtje. Futbollisti më me përvojë në ekip Kamil Glik nuk është i gatshëm për shkak të dëmtimit. Së fundi është shtuar mungesa e Bereszynski. Fernando Santos ka thënë që do vetëm 6 pikë nga ndeshjet me Çekinë dhe Shqipërinë. Polonia është në heshtje, për shkak të deklaratave të Skorupski për ndarjen e shpërblimeve të Botërorit”, tha Santos.

Një humbje me Çekinë të premten në Pragë do të ishte një zhgënjim për Poloninë që të hënën do të presë Shqipërinë në Varshavë. Në Grupin E kualifikues janë edhe Ishujt Faroe dhe Moldavia.

