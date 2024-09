Gjykata e Apelit e dënoi me burg, pritet arrestimi i Ervin Salianjit (Të gjitha zhvillimet)

Vendimi i dënimit, Salianji: Kam komunikuar që dje me prokurorinë dhe policinë

Ervin Salianji zhvilloi një konferencë për mediat këtë të premte teksa është në pritje të arrestimit.

Teksa edhe sot e pranon që sot është dita e fundit e lirisë për 1 vit dhe pyetja lind si do të arrestohet, pra a do të shkojë vetë në polici, apo do të presë efektivët?

Salianji iu përgjigj gazetarëve se vendimmarrjen për këtë çështje do ta marrë pasi të dëgjojë kolegët e tij demokratë të cilët kanë mbledhur grupin parlamentar.

“Në lidhje me vendimmarrjen nëse do të jem këtu apo do shkoj aty jemi duke diskutuar në mbledhjen e grupit parlamentar dhe ka qëndrime të ndryshme nga kolegët të cilët do ti dëgjoj dhe më pas do të marrim një vendim”, u shpreh ai.

E për t’i shërbyer më shumë kësaj çështje, Salianji thotë se ka komunikuar që dje me drejtuesin e prokurorisë dhe të policisë duke ironizuar sipas tij, nxitimin për ta vënë në pranga.

“Unë kam komunikuar që dje qoftë me drejtuesin e prokurorisë, apo policisë për t’ju thënë që jam gati. Për t’i ndihmuar sepse këta nuk të gjejnë dot. I keni parë ju si gjithë grupet kriminale, del urdhërarresti nga SPAK vetëm letra u mbetet në dorë, njerëzit u ikin. Unë nuk hyj nga ata, unë hyj te ata që përballen”, tha Salianji.