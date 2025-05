Qielli blu i Vatikanit po përgatitet për tymin që do të dalë nga Kapela Sistine në ditët në vijim.

Konklava do të fillojë të mërkurën, me kardinalët e izoluar që do të përdorin një oxhak të ndërtuar në çatinë e kapelës për t’i treguar botës së jashtme nëse kanë zgjedhur apo jo një udhëheqës të ri. Tymi i zi tregon mungesën e një vendimi dhe tymi i bardhë njofton një papë të ri.

Eksperti dhe pronari i kompanisë ”Fd Group Fireworks”, Massimiliano De Sanctis shpjegon se si të krijohen tymra të bardhë dhe të zinj për të sinjalizuar votimin në konklavë.

“Tymi i bardhë piroteknik përbëhet nga laktozë dhe tymi i zi piroteknik përbëhet nga naftalinë. Pasi të mbarojnë zgjedhjet, futet një fishek piroteknik i përbërë nga gjashtë granata që zgjasin dy minuta, së bashku me djegien e fletëve të votimit. Nëse Papa nuk zgjidhet tymi është i zi dhe nëse Papa zgjidhet, është i bardhë”, është shprehur Massimiliano de Sanctis pronar i Kompanisë ”Fd Group Fireworks”.

Do të instalohen dy soba dhe do të bashkangjiten në një oxhak të vetëm që të çon në çati. Njëra, e bërë prej gize dhe e përdorur në çdo konklavë që nga viti 1939, do të përdoret për të djegur fletëvotimet.

“Deri në zgjedhjen e Papa Benediktit XVI tymi dilte në mënyrën tradicionale. Fletët e votimit digjeshin për të krijuar tym të zi dhe të tjera që digjeshin së bashku me kashtë të lagur për të krijuar tym të bardhë. Pastaj Vatikani e kuptoi se tymi nuk ishte veçanërisht intensiv, kështu që u krijua një njësi kontrolli elektrik që kontrollonte tymin klasik piroteknik”, është shprehur Massimiliano de Sanctis pronar i Kompanisë ”Fd Group Fireworks”.

Soba e dytë është elektronike me një çelës dhe një buton ndezjeje. Brenda saj do të ndizen flakëza për të nxjerrë tym të bardhë ose të zi. De Sanctis kujton sesi ndodhi në dy konklavat e kaluara.

“Sigurimi i materialit thelbësor për zgjedhjen e Papës ishte një gëzim i madh dhe një kënaqësi e madhe për ne sepse nuk zgjidhet një Papë çdo ditë”, është shprehur Massimiliano de Sanctis pronar i Kompanisë ”Fd Group Fireworks”.

Rreth 133 kardinalë, 80% e të cilëve të emëruar nga Françesku, pritet të votojnë për pasardhësin e tij. Dy konklavat e fundit, të mbajtura në vitet 2005 dhe 2013, përfunduan në fund të ditës së dytë të votimit.

Klan News