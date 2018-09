Në pritje të Uraganit “Florence”

Këto janë pamjet satelitore të vorbullës gjigande e krijuar mbi Atlantik nga uragani “Florence” që pritet të godasë juglindjen e Shteteve të Bashkuara në 24 orët e ardhshme.

Autoritetet amerikane urdhëruan evakuimin e më shumë se 1 milionë banorëve në 4 shtete federale ku uragani do të vijojë rrugëtimin kontinental. Gjendja e emergjencës është shpallur në Karolinën e Veriut e të Jugut, Virxhinia e Merilend.

“Florence” konsiderohet si një uragan që do të sjellë dëme katastrofike dhe është kategorizuar në shkallën e katërt të alarmit, ku e gjashta është më e rrezikshmja. Aktualisht uragani gjenerohet nga erëra të forta që arrijnë deri 220 kilometër në orë.

Guvernatori i Karolinës së Jugut urdhëroi largimin e të gjithë banorëve nga zona bregdetare. Ata që do të qëndrojnë në shtëpitë e tyre po furnizohen me ushqim e karburant. Po ashtu kanë izoluar edhe shtëpitë. “Florence” do të pasohet edhe nga dy uraganë të tjerë gjatë kësaj jave, me intensitet të ulët.

Tv Klan