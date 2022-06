Në pritje të vendimit të BE, Zelensky: Rusia do të rrisë sulmet në Ukrainë

09:16 20/06/2022

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky ka paralajmëruar se Rusia do të intensifikojë sulmet e saj ndaj Ukrainës në ditët në vijim, ndërsa Kievi po pret lajmet përsa i përket ofertës së saj për t’u bashkuar me BE-në. Këtë javë pritet që të anëtarët e bllokut të vendosin nëse do t’i japin statusin e vendit kandidat Ukrainës.

Me këtë veprim, do të fillonte procesi i pranimit të Ukrainës në këtë alencë, i cili mund të marrë vite për t’u përfunduar. Por Zelensky paralajmëroi se vendimi mund të bëjë që Rusia të shtojë sulmet e saj. Presidenti ukrainas tha se ai dhe këshilltarët e tij presin aktivitet më të madh armiqësor nga Moska, por u tha qytetarëve se forcat ukrainase po përgatiten dhe janë gati për çdo sulm të rinovuar.

Vendimi i takon Këshillit Evropian, një organ i përbërë nga krerët e shteteve anëtare, të cilët do të takohen në një samit në Bruksel të enjten dhe të premten.

“Unë mendoj se është e qartë për të gjithë se që nga viti 1991 ka pasur pak vendime të tilla për Ukrainën siç presim tani,” tha Zelensky, duke iu referuar vitit kur Ukraina shpalli pavarësinë nga Bashkimi Sovjetik.

Sjellim në vëmendje se Kievi aplikoi për t’u bashkuar me BE-në vetëm katër ditë pasi Rusia filloi pushtimin e saj më 24 Shkurt.

Të premten, udhëheqësi rus Vladimir Putin tha se ai nuk ka asgjë kundër ambicieve të Ukrainës për t’u bashkuar me aleancën, por zëdhënësi i tij Dmitry Peskov paralajmëroi se çdo lëvizje drejt pranimit do të kërkonte vëmendje të shtuar nga ana e Moskës./tvklan.al