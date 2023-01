Në qeveri apo në opozitë, mbledhja vendimtare e ASH-së

21:00 21/01/2023

Në Kumanovë mblidhet kuvendi qendror partiak

Po të pyetej vetëm Taravari…

“Për vete, shumë më mirë dhe shumë më lehtë më vjen opozitarizmi. Të jetë personale, si Arben Taravari as që e kisha diskutuar”, thotë ai.

Vendimi nëse Aleanca për Shqiptarët do të jetë ose jo pjesë e koalicionit qeveritar në RMV, megjithatë, do të merret nga organet e larta partiake.

“Nëse dominon opinioni se duhet të hyjmë në Qeveri, do ta formojmë një komision zyrtar partiak I cili do të ulet e do të bisedojë me partitë qeveritare dhe ndërkohë do ta ketë për obligim ta organizojë një referendum brendapartiak për këtë cështje”, u shpreh Taravari.

Por, sipas të parit të Aleancës për Shqiptarët, ekzistojnë rrethana për të cilat nuk mund të flitet publikisht.

“Ka konstalacione të caktuara për të cilat nuk mund të flitet publikisht. Mendoj se ndonjëherë duhet të tregosh se je i qëndrueshëm dhe duhet t`i ndihmosh dikujt dhe të ndihmosh disa procese”, tha Taravari.

Taravari është i mendimit se nuk ja vlen të zgjerohet koalicioni qeverisës nëse nuk sigurohen 80 vota për ndryshimin e kushtetutës. Kreu i Aleancës mohoi kategorikisht se ka presione nga përfaqësues ndërkombëtar që subjekti që ai e udhëheq të behët pjesë e Qeverisë.

Këto komente Taravarit i bëri para fillimit të mbledhjes së parë të Kuvendit qendror, pasi ai u votua si kryetari i partisë. Premtoi se në kryesinë e re, 30% të anëtarëve do të jenë fytyra të reja.

