Në “romancë” me një tjetër vajzë, aktorja Xhulia Musagalliu rrëfen vështirësinë më të madhe gjatë xhirimeve

Shpërndaje







22:13 11/02/2023

Xhulia Musagalliu, aktorja e cila së fundmi ka luajtur një rol, që për kinemanë shqiptare konsiderohet “i guximshëm”. Në filmin “Red Rose Aroma” ajo do të shfaqet nën rolin e një vajze e cila po përjeton një histori dashurie me një tjetër vajzë.

Në “Jo Vetëm Modë”, ajo ka treguar momentet më të vështira gjatë xhirimeve të këtij filmi. Sipas saj të bërit sa më reale skenat romantike ishte vështirësia më e madhe.

Orinda Huta: Vështirësia më e madhe në xhirim, cila ka qenë?

Xhulia Musagalliu: Ka qenë pjesa e romancës.

Orinda Huta: E paragjykoje veten ti në atë moment?

Xhulia Musagalliu: Të them të drejtën nuk e kisha mendjen te paragjykimi, por e kjisha mendjen te të sjellurit në mënyrë sa më origjinale atë gjë dhe besoj se do realizohet dhe do dali qëllimi që do kisha, jo vetëm unë, por edhe Enxhi që publiku ta kuptoj në ato momente që këto vajza realisht ndiejnë diçka për njëra-tjetrën aty, e mos të shikojnë dy aktore që po realizojnë atë skenë./tvklan.al