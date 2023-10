Në serë, mobileri e ndërtim: Punët e rënda të atyre që marrin Kemp

Shpërndaje







21:08 16/10/2023

Prej kohësh tashmë, “Stop” ka trajtuar problemin e dhënies së Kempeve në mënyrë abuzive.

Në Shkallnur të Durrësit “Stop” u takua me zotin Sulejman Malaj, i cili jeton dhe ushtron aktivitetin e tij “shitje vaji për automjetet”.

Qytetari: Si je?

Sulejman Malaj: Po!

Qytetari: Sula je, apo jo?

Sulejman Malaj: Po!

Qytetari: Merresh me vaj të djegur?

Sulejman Malaj: Po!

Qytetari: Kam një servis aty në Ndroq.

Sulejman Malaj: Po!

Qytetari: Dua të heq vajin e këto..!

Sulejman Malaj: Sa ke ti?

Qytetari: Po aty mund të bëhen edhe 100 litra, mund të bëhen edhe më shumë.

Sulejman Malaj: Po kur të kaloj unë, s’ka problem. A ke fuçi ti? Po ashtu, ta lëj edhe një fuçi për shembull.

Qytetari: Sa merr ti për 1 litër? Si e ke ti pazarin?

Sulejman Malaj: Unë e kam 28 mijë lekë fuçinë plot.

Nga ana tjetër Sulejmani pasaportizimin dhe kempin, për probleme me zemrën i merr prej 15 vitesh në Has të Kukësit.

Në Kozarë të Kuçovës Margarita Suli nuk pengohet nga diagnoza “probleme me gjymtyrët”, për të punuar në mobileri.

Qytetari: Si kalove? Mobileria këtu?

Mobileria: Po!

Qytetari: Si je ti? Unë doja ca… tip banaku, kështu për zyrë. Pse punon dhe plaka?

Mobileria: Ku këtu?

Qytetari: Ehhh…

Mobileria: Po! Po!

Në Vlorë Shpresa Pashollari dhe Arben Bashllari punojnë, edhe pse zyrtarisht njihen si invalidë pune dhe trajtohen si të tillë.

Qytetari: Si je?

Hoteli: Mirë!

Qytetari: Më thanë për një pastruese një Shpresa, Shpresa…

Hoteli: Po!

Qytetari: Kam nja ca dhoma aty te…

Hoteli: Nuk vjen jo. Kjo nuk të vjen.

Qytetari: Po pse s’vjen kjo? Ça ka kjo?

Hoteli: Nuk vete në asnjë vend.

Qytetari: Po ti vetëm këtë Shpresën ke këtu?

Hoteli: Këtë kam vetëm. Po ajo nuk vjen vëlla. Nuk ka nevojë për lekë ajo, ka lekë më shumë nga mua. Punon. Do të punoj andej unë, s’e besdiz e ka punën e saj, se ka…

Qytetari: Si je? Te godina këtu po punon?

Arben Bashllari: Hë?

Qytetari: Te godina këtu po punon?

Arben Bashllari: Këtu. Mua më thonë Arben.

Qytetari: Arben Bashllari më thanë mua.

Arben Bashllari: Po!

Qytetari: Ti po e bën këtë murin këtu? Apo po e bën ai?

Arben Bashllari: Unë po e bëj.

Qytetari: Merresh edhe me mure?

Arben Bashllari: Mure bëj unë. Mure dhe suva. Tashti ti do bësh suvatë brenda, do bësh muret jashtë, aa…?

Qytetari: Suvatë edhe rrethimin kam unë.

Arben Bashllari: Kam ndonjë… Ndonjë javë do jem këtu. Mund të kem këtu nja 5 ditë. 2 ditë i kam këtu, se kemi lënë një punë aty lart në Jonufër. Domethënë këtë javë jam i zënë.

Gazmir Balla në Gorre të Lushnjes, prej vitit 2007 ka statusin e para dhe tetraplegjikut, por në realitet punon në serë.

Qytetari: Ti je Gazi?

Nëna: Hajde Gazi!

Qytetari: Si je? Punon në serë akoma më thanë. Sa merr këtu tek ky?

Gazi: Po 20-të marr këtu.

Qytetari: Sa orë punon te ky ti?

Gazi: 8 orë!

Qytetari: Ti punon vetëm aty, apo me nusen?

Gazi: Vetëm oo, ça nuse..?!

Nga ana tjetër ne kemi sjellë edhe shumë raste, kur persona të pamundur, nuk trajtohen me Kemp apo nuk u jepet kujdestar. Të tillë janë Dhimitraq Dimo nga Vlora, pa Kemp megjithëse është paraplegjik.

Liridion Korça nga Pogradeci, i diagnostikuar me skizofreni, por edhe me një këmbë të prerë, nuk përfiton Kemp. Belie Kalemi nga Saranda nuk merr Kemp, me gjithë dëmtimet në shtyllën kurrizore.

“Stop” foli edhe për trajtimin me ndihmë ekonomike që vjen në ndihmë të familjeve pa të ardhura, ose me të ardhura të pamjaftueshme. Qytetet që kanë numrin më të madh të familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike janë qarku i Elbasanit, Kukësit, Dibrës, Korçës dhe Shkodrës.

“Stop” ndaloi në njësinë administrative Shushicë të Elbasanit për të kuptuar se sa abuzohet me ndihmën ekonomike.

Qytetari: Doja të të pyesja për disa persona dhe ça personash janë, që kanë vërtetë..?

Banori: Nevojë!

Qytetari: Nevojë! Agron Metushi?

Banori: Agron Matoshi, ja ky çuni këtu.

Qytetari: Ky punon gjëkundi ky?

Banori: Ky në Greqi vete.

Qytetari: Agron Metoshi, gruaja ku i punon?

Banori: Atë hiqe!

Qytetari: Është në gjendje?

Banori: Në gjendje!

Qytetari: Punon për vete?

Banori: Po!

Qytetari: Floriani Cangoja!

Banori: Ai është në gjendje të dobët.

Qytetari: Dobët. Gruaja i punon?

Banori: I punon diku atje, po.

Qytetari: Ku?

Banori: Në një vend këtu te lulet lart, në një fabrikë këtu. Po ec e merr 200 mijë Lekë të paktën!

Qytetari: Edhe Gramoz Muça!

Banori: Edhe Gramozi mirë është edhe ai çuni i mirë.

Qytetari: Punon, e kam fjalën?

Banori: Punon, punon! Ikën edhe në Greqi me raste.

Qytetari: Ikën në Greqi edhe punon sezonal besoj.

Banori: Po!

Qytetari: Po gruaja?

Banori: Gruaja me raste punon edhe gruaja te ai, te lulet./tvklan.al