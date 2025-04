Margarita, e cila është thirrur nga motra, Lefteria në “Shihemi në Gjyq” ka nga pas një histori të dhimshme. Fëmijët nga martesa e parë i kanë ndërruar jetë dhe tanimë edhe bashkëshorti nga martesa e dytë. E mbetur e vetme dhe pa familje, ajo vendos që bashkë me djalin e njërës nga motrat, të blejnë të dy një apartament në këmbim që ai të qëndronte me të.

Sot Margarita nuk gjendet në këtë shtëpi, por te motra, Lefteria që e ka sjellë në rubrikën e së “Dielës Shqiptare” në Tv Klan për t’i kërkuar të largohet. Por ç’ka ndodhur me shtëpinë e blerë? Margarita pretendon se ka dhënë pjesën e saj të parave, por në kontratë shkruhet që ajo ia ka dhuruar nipit shtëpinë.

Eni Çobani: “Unë deklaruesja, Margarita Haxhiu, deklaroj se i kaloj të gjitha të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga kontrata e porosisë, nipit tim, Miguel Gjineci në shenjë mirënjohjeje dhe respekti që kam për të gjithë përkujdesjen ndaj meje duke e njohur Miguel Gjinecin si pronar të vetëm të kësaj pasurie”.

Lefteri: Tani unë jam fajtore këtu?

Margarita: Nuk je fajtore ti, por prit njëjherë, mos m’u hidh mua ashtu!

Eni Çobani: Domethënë, ia ke dhënë Miguelit ti këtë?

Lefteri: Ia ka dhuruar. Unë e kam fajin tani? Pse ia ka dhuruar, pse? E ka besuar qorrazi. E ka marrë përdore pasi janë dhënë gjithë këto lekë që ia ka dhënë zonja, lëre çfarë thotë ajo!ia ka dhënë lekët dhe e ka çuar te noteri.

Eni Çobani: Tani, më fal: “në shenjë mirënjohjeje për mirëmbajtjen, kujdesin”, kur ta ka bërë mrëmbajtjen dhe kujdesin moj zonjë?

Margarita: S’ma ka bërë.

Eni Çobani: Por e ke firmosur ti këtë!

Nipi i zonjave, Migueli hyn në bisedë përmes një lidhjeje telefonike. Ai shpjegon se Margarita i ka dhënë vetëm 13 mijë euro dhe jo 27 mijë siç pretendon. Nipi shprehet i gatshëm t’ia kthejë tezes këto para duke u paraqitur te noteri.

Miguel: Ajo ka paguar gjysmën e asaj pjesës dhe pastaj më vonë s’kishte.

Margarita: Kam paguar 27 mijë euro, si paskam paguar gjysmën?

Miguel: Po, po 28 mijë euro! 28 mijë euro i sheh letrat tani në fund ti dhe i bën si të duash ato llogaritë.

Eni Çobani: Sa lekë ka dhënë?

Miguel: Kjo më ka dhënë 13 mijë. Kur ka bërë dorëheqjen, unë kam paguar edhe një këst që sipas letrave kjo mund të marrë 16 mijë nëse e hedh në gjyq. Unë i kam thënë, se ajo kur dha dorëheqjen më tha po ashtu më jep 10 mijë euro kur të mbarojë shtëpia dhe jemi në rregull. Tani thotë gjysmën. Ajo në qoftë se do 13 mijë euro, vij te noteria që nesër, s’ka nevojë për asgjë tjetër.

Eni Çobani: Por nuk kemi diskutuar këtu për paratë, ajo thotë për apartamentin. Ajo thotë që jam bashkëpronare me Miguelin.

Miguel: Po s’mund të marrë gjysmën ajo!

Eni Çobani: Po a keni pranuar ju në këtë deklaratë që jemi bashkëpronarë? Unë po lexoj deklaratën që e ke firmosur edhe ti, Miguel.

Miguel: Po pra, në fillim ishim, pastaj ajo u tërhoq. Unë kam dokumentin e dorëheqjes, kur të duash mund të vish te noterja ta shohësh, është bërë në ’22-shin, në nëntor mos gaboj. Ka bërë dorëheqjen, mos të gaboj me datat se nuk e kam këtu për momentn.

Ardit Gjebrea: Dëgjo Miguel, Arditi jam, Gjebrea. Meqenëse jam edhe unë këtu dhe po dëgjoj. Të lutem, do të doja të sqaroja diçka. Domethënë tezja thotë që në fillim ju u nisët me idenë që ju do të bashkëjetonit në këtë, ti dhe tezja, tani pse u prish kjo?

Miguel: Iu prish mendja asaj.

Ardit Gjebrea: Pse?

Miguel: Po bëri një debat dikur me babin tim dhe tha unë aty s’jetoj më tani për shkak të kësaj dhe tha po ashtu, për aq sa kemi më jep një 10 mijë eurosh, unë s’i kisha atëherë, i thashë më jep një vit. Shtëpia tani ka mbaruar, në janar. Nëse ajo do 13 mijë, unë ia jap që nesër.

I pyetur se çfarë nënkupton me dorëheqje, Migueli konfirmon pikërisht çfarë thotë kontrata: apartamenti është dhuruar.

Miguel: Kemi qenë te noterja, tha unë ia kaloj të drejtat dhe detyrimet nipit tim që të vazhdojë t’i paguajë ky të gjitha nga ky moment./tvklan.al