Në Shqipëri makinat nuk fiken

Ka dështuar përpjekja që nisi në rrjetet sociale për të ngritur në protestë drejtuesit e automjeteve për të kundërshtuar një vendim të qeverisë për krijimin e rezervës kombëtare të karburanteve që çon në rritje të çmimit të naftës.

Siç shihet në këto pamje, në asnjë prej kryqëzimeve të Tiranës drejtuesit e automjeteve nuk ndalën makinën, dhe nuk u solidarizuan me protestën e thirrur për tu fikur makinat në rrugë në shenjë proteste. Shumica e shoferëve thanë se nuk ishin në dijeni të organizimit të kësaj proteste.

Pas dështimit të protestës, nuk kanë munguar ironitë sërish në rrjetet sociale me qytetarët që nuk reagojnë.

Ndërkaq Partia Demokratike vijoi denoncimin se vendimi i Këshillit të Ministrave për krijimin e Rezervës Kombëtare të Karburanteve është një vjedhje e hapur nga ana e qeverisë. Sipas Eno Bozdos ky ndryshim nuk është i nevojshëm dhe ky model nuk është kërkuar nga BE, siç pretendon qeveria.

Ndërkohë qeveria ka finalizuar marrë një tjetër PPP në sektorin e hidrokarbureve. Kontrolli i pompave të naftës do të kryhet nga kompania private “Noa Control”. Ministria e Financave e ka shpallur këtë shoqëri si fituese në buletinin e Agjencisë së Prokurimit Publik. Kontrata do të negociohet dhe firmoset brenda dy muajve. Firma dorëzoi para 4 vjetësh një ofertë të pakërkuar për të ushtruar matjen e pompave të naftës dhe u shpërblye me një bonus prej 10% të pikëve në garë.

Tenderi për dhënien e këtij shërbimi që sot e kryen shteti përmes Drejtorisë së Meterologjisë, u zhvillua në Shtator, por më pas u pezullua nga Komisioni i Prokurimit Publik pas ankesës së dorëzuar nga kompania zvicerane “Penzoil Trading” për shkelje të barazisë dhe diskriminim në kriteret e kualifikimit në garë. Shoqata e Hidrokarbureve dhe opozita e kanë kundërshtuar dhënien e këtij shërbimi me koncesion. Ky është i dyti që jepet në fushën e naftës, pas atij të markimit të karburanteve.

Klan Plus