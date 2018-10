“Në Shqipëri nuk jam ndjerë asnjëherë si në shtëpi, nesër largohem…”

Ai është një personazh jo krejtësisht i zakonshëm. Ka mbaruar studimet e larta për aktrim, por ka guxuar edhe në disiplina të tjera të artit, si muzikë, dublim, parodi muzikore. Ndërkohë së fundmi ka deklaruar se do e lerë aktrimin dhe Shqipërinë, për të punuar dhe udhëtuar me kroçerë, një udhëtim që në fakt do e nisë nesër.

Bëhet fjalë për Aleks Seitaj, i cili ishte sot i ftuar në emisionin “Rudina”, ku rrëfeu arsyet e largimit nga Shqipëria.

“Në Shqipëri nuk jam ndjerë asnjëherë si në shtëpi dhe kjo është një nga arsyet përse kam vendosur të largohem. Kam kaluar një periudhë depresioni si pasojë e bulizimit dhe si pasojë e realitetit ku jetoj. Unë gjithmonë kam qenë larg realitetit shqiptar”, tha Aleks Seitaj./tvklan.al