Në Shtator Gjykata e Lartë funksionale

Në Shtator Gjykata e Lartë do të ketë emërimet e para dhe do të jetë funksionale. Këtë deklaroi kryetarja e këshillit të lartë gjyqsor Naureda Llagami e cila ishte thirrur për të raportuar në komisionin e ligjeve mbi punën e institucionit që ajo drejton. Sipas saj gara për kandidatët jogjyqtarë është hapur nga ku do zgjidhen 3 anëtarë.

Llagami, Kryetare e Këshillit të Lartë Gjyqësor: Jemi koshient që sistemi sot po vuan dhe është në situatë të vështirë dhe një pjesë e gjyqtarëve po largohen nga sistemi për shkak të integritetit dhe elementëve të tjerë. gara për kandidatë jo gjyqtarë është hapur. Jam optimiste se në vjeshtë do të kemi emërimet në Gjykatën e Lartë. Kur them në vjeshtë. Në Shtator do të jemi gati të kemi Gjykatën e Lartë dhe emërimet e para.

Kandidatët që do vijnë nga juristët që nuk kanë qenë pjesë e gjyqësorit kanë dy javë kohë për të dorëzuar dokumentacionin. Më pas KLGJ do të verifikojë kandidaturat nëse plotësojnë kriteret dhe kjo procedura do të kërkojë të paktën dy muaj kohë. Kandidatët më pas do të renditen në bazë të pikëve që do të fitojnë dhe lista shkon tek presidenti për dekretim.

Tv Klan