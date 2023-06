Në shtëpinë gjigande të Behgjet Pacollit: Shoh 75% të kufirit të Kosovës

21:45 08/06/2023

Në emisionin “Opinion” në Tv Klan këtë të enjte u fol për jetën e Behgjet Pacollit një prej sipërmarrësve shqiptarë nga Kosova më të njohur.

Ai na prezantoi me shtëpinë e tij gjigande në Prishtinë ku tregoi se ka pritur shumë njerëz të rëndësishëm. Por një detaj i veçantë ishte fakti se nga aty Pacolli tha se shikon 75% të kufirit të Kosovës.

“Prej lart unë shoh prej Karadakut që është ajo pjesa atje dhe shoh kufirin që shkon në kodrat e dyta atje… këtu është me Shqipërinë, atje me Malin e zi dhe atje me Serbinë. 75% të kufirit të Kosovës. Në mëngjes kur nuk ka mjegull unë shoh çdo detaj pothuajse”, u shpreh ai./tvklan.al