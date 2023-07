“Ne të veshur bukur, ajo me fustanin që kishte mbajtur për 25 vjet”, kujtimi prekës i Lolita Kupit me nënën e saj

19:00 05/07/2023

Një jetë e kaluar mes vuajtjes, sakrificës, emigracionit dhe dashurisë për familjen e atdheun mund të përshkruhet në pak fjalë historia e Lolita Kupit. Gjatë rrëfimit në “Rudina” në Tv Klan, ajo na njohu me historinë e familjes së saj, emigrimin e prindërve drejt Australisë dhe Lolita ishte një ndër fëmijët e parë që u lind atje pas Luftës së Dytë Botërore.

Ajo tregoi për nënën e saj, përpjekjet për të rritur 7 fëmijë dhe në fund të bisedës, kujton edhe një moment shumë të ndjerë që ka ndodhur pasi e ëma ndërroi jetë.

Lolita Kupi: Unë kam pasur një fat të madh në jetë sepse kam pasur një baba të jashtëzakonshëm dhe kam pasur një nënë shumë të zonjën. Të dy kanë sakrifikuar shumë që të na rrisnin, shumë dhe pasi vdiq nëna ime, kam pasur një fotografi të nënës me ne 7 fëmijët. Atë fotografi e kam parë 1000 herë, e pashë për herë të parë.

E pashë atë grua, kryelartë, e rrethuar me 7 fëmijët e vet, vëllezërit e mi veshur me kostum, ne veshur bukur dhe ajo me atë fustan që kishte mbajtur gati 25 vjet. Ajo e mbante atë fustan dhe ne na vishte sikur ishim fëmijët e ndonjë aristokrati, por ishte një sakrificë e madhe. Ajo herë e ndërronte vinte ndonjë rruazë, herë bënte këtë, herë një jakë, herë…por ai fustan ishte 25 vjet. Kur ia shoh atë fotografi, aty e vlerësova më tepër nënën time. Kur pashë atë fotografi dhe thashë shihe sa kryelartë është kjo grua, shihe ç’kënaqësi rrezaton me fëmijët e vet!/tvklan.al