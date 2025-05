Në takimin përmbyllës në Gjirokastër, kryeministri Edi Rama hodhi akuza ndaj partive të reja. Ai u shpreh se mendësia e tyre është e vjetër. Krahasimin e bëri edhe me LSI-në, si “fara të këqija që nuk duhen lënë të mbijnë”.

E ky koment i lindi pas deklaratës së Adriatik Lapajt në emisionin “Opinion” se nëse është në dorën e Nismës Shqipëria Bëhet, Rama do të bjerë nga pushteti dhe do vendi shkon në zgjedhje të parakohshme.

“I keni dëgjuar ata gjoja, partitë e reja, çfarë thonë. “Po na ra ne rasti dhe po na dhanë votat shqiptarët që të mos lemë të bëhet qeveri do shkojmë në zgjedhje të parakohshme”. A ju kujtojnë ndonjë gjë këto? Unë mendoj që ata që merren me bujqësi e dinë shumë mirë çfarë është fara e keqe dhe është ajo farë e keqe që polli të ndjerën LSI. Dhe ju e dini çfarë kemi hequr me atë farë të keqe. Sot ajo farë e keqe nuk duhet lënë të mbijë dhe të marrë fushat e politikës shqiptare sepse nuk ka asnjë ofertë, nuk ka asgjë të re, ka po të njëjtën gjuhë të kënetës, po sharje të kënetës, po akuzat e kënetës. Dhe ndryshe nga këneta ka vetëm një gjë. Këneta ka një buf të lodhur, të mbaruar, që i fiken llambat në çdo pesë fjali, kurse ata kanë disa djem të rinj, kjo është e vërtetë. Në moshë, por jo në tru. Në tru janë të tërë bufa të vegjël”, u shpreh Rama.

Ai tha se Partia Socialiste garanton drejtësinë e re. Prandaj për Ramën, zgjedhjet e 11 Majit janë mundësia për t’u futur në BE pasi “BE na ka hapur derën”.

“Ajo derë nuk rri e hapur përditë. Ajo është një shtëpi të pasurish. Dera hapet kur u intereson atyre dhe kur bien dakord të 27 bashkë”, tha ai.

“Tani dy rrugë ka, o do bëhemi bashkë do përballim negociatat me ta. Do mbështesim Shqipërinë për të përmbyllur negociatat për të hyrë në BE ose pastaj do ta lemë këtë shans historik siç kemi lënë të tjera shanse të na ikin sepse këtu në Shqipëri do hedhin votat lart e poshtë sa këtej, e sa andej, sa në kënetë e sa nëpër ato dyqanet e qilimave fluturues”, u shpreh Rama./tvklan.al