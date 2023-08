Në Vlorë për të shitur mina, arrestohen dy të rinj

16:50 10/08/2023

I kishin fshehur në kroskotin e makinës, vihen në pranga xhaxhai dhe nipi Fatjon e Ergys Gjonaj

Ky është momenti kur agjentët e policisë kriminale në Vlorë, ndalojnë një automjet tip Fiat dhe arrestojnë dy persona. Ata janë Fatjon dhe Ergys Gjonaj, 33 dhe 19-vjeç, xhaxha dhe nip me njëri-tjetrin.

Banues në Laç dhe Burrel, dy të rinjtë u ndaluan pranë një pikë karburanti në hyrje të qytetit të Vlorës.

Gjatë kontrollit të imtësishëm, në kroskotin e këtij automjeti, u gjetën 2 mina me telekomandë, të programuara për shpërthim në distancë. Minat ishin të pajisura me aparat celular dhe me kapsolla detonatore, të cilat dyshohet se do të përdoreshin për kryerjen e ngjarjeve të rënda kriminale.

Policia dyshon se dy të arrestuarit Gjonaj, kishin shkuar në Vlorë për të shitur minat me telekomandë, por po vijojnë hetimet për të dokumentuar qëllimin tyre. Blutë janë duke punuar edhe për identifikimin e personave të tjerë të cilët po prisnin të blinin minat që dyshohet se do përdoreshin për ngjarje kriminale.

Një tjetër ngjarje u parandalua nga Policia e Vlorës pak ditë më parë, ku u arrestua Amarildo Nikolli, 35-vjeç. Ai po lëvizte me pistoletë me silenciator me doreza dhe kapuç në çantë. Ndaj tij ka dyshime se kishte planifikuar të kryente një vrasje.

Policia e Qarkut të Vlorës, është duke kryer hetime nëse këto dy raste kanë lidhje me njëra-tjetrën.

