Në “X Factor Albania” krijohet një grup, ja 3 konkurrentët që u kualifikuan në netët Live

23:23 05/01/2024

Nga 30 konkurrentë në fazën e vilave të jurisë, 15 prej tyre morën “Po-të” duke siguruar një vend në netët Live në 3 kategori: Kategoria e Vajzave, Kategoria Mix dhe Kategoria e Djemve.

Mirëpo, produksioni bashkë me jurinë kanë vendosur që disa nga elementet që nuk ia dolën të kualifikohen në “Top 5” të jenë pjesë e këtij formati si një grup i vetëm. Bëhet fjalë për Giovanni, Joni dhe Rossario. 3 djemtë do jenë grup dhe do konkurrojnë si një konkurrent i vetëm.

Ndërkohë, në kategorinë e vajzave në netët Live janë kualifikuar Kejsi, Wendy, Kleansa, Anisa dhe Luna.

Në kategorinë mix janë kualifikuar: Franku, Borana, Alba, Jetmiri dhe Ingridi.

Në kategorinë e djemve janë kualifikuar: Aldo, Niki, Kevin, Alisi dhe Genti./tvklan.al