Në zbulim të Amerikës me Albana Nanaj, seriali që do të sjellë “Check In”

14:15 22/07/2023

Në sezonin e ardhshëm, programi “Check In” në Tv Klan do të sjellë shijen amerikane. Albana Nanaj ndan për “Jo Vetëm Modë” eksperiencën e saj si turiste në SHBA duke e parë në syrin e udhëtarit. Një zbulim i Amerikës që do të vijë si një serial për të gjithë shikuesit e Tv Klan.

Albana Nanaj: Unë Amerikën nuk është se më pëlqen ai koncepti sepse të gjithë Amerikën e kam parë me syrin e të jetuarit. Pjesa më e madhe e shqiptarëve i janë drejtuar Amerikës për një jetë më të mirë. Në nivel turistik mendoj që pak e kanë prekur ashtu siç ne e prekëm. Vendosa të bëj një itinerar pak ndryshe. Kapëm pjesën perëndimore ku është Kalifornia, Arizona pastaj shkuam dhe përtej Oqeanit Paqësor. Por ishte një eksperiencë unike sepse neve na u bashkangjitën tre çifte të apasionuar me motora Harley Davidson dhe ishte një eksperiencë tjetër. Amerika është e madhe, rrugë të mëdha, Death Valley, domethënë pika më e nxehtë e Tokës, qytete si Los Anxhelos me yjet e Hollivudit, Las Vegas…

Orinda Huta: Këto do jenë emisione të ndara në sezonin e ardhshëm.

Albana Nanaj: Do bëjmë një seri të gjithë për Amerikën. Ne i jemi dedikuar dhe kështu do jenë rresht njëra pas tjetrës siç ka qenë dhe itinerari jonë pikë për pikë. Nuk do ndahemi fare, do vazhdojmë nga dita e parë deri në ditën e fundit.

Orinda Huta: Pra emision pas emisioni do kemi mundësi që ta njohim këtë vend.

Albana Nanaj: Do jetë si një serial, në zbulim të Amerikës, me eksperiencat tona./tvklan.al