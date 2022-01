Në zgjedhje do të regjistroni kandidatët e Bashës apo të Berishës? Përgjigjet kreu i KQZ

Shpërndaje







11:57 21/01/2022

Kreu i Komisionit Qendror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi, ka zhvilluar sot një konferencë për mediat lidhur me organizimin e zgjedhjeve e pjesshme lokale në 6 bashki.

I pyetur se cilët kandidatë nga PD do të regjistrojë KQZ, Celibashi tha se deri tani nuk ka asnjë komunikim me partitë dhe kur të ketë dokumentet e dorëzua atëherë do të përgjigjet zyrtarisht.

“Deri në momentin qe flasim nuk kemi asnjë komunikim me parti politikë apo grupim politik, përkufizojeni si të doni. Natyrshëm unë mund të them diçka, por do duhet ta kem sjelljen në mënyrë korrekte dhe institucionale dhe për këtë shkak, se s’kam droje për të thënë opinionet e mia, por do duhet të jem institucional, në momentin që do të paraqiten kërkesat do jetë përgjigja e pyetjes suaj që mund të jetë e ditur edhe tani për mua e të gjithë”, tha Celibashi./tvklan.al