Në zyrë me bikini

21:00 28/08/2022

Bela Hadid surprizon fansat në Instagram

Në zyrë me bikini. Tingëllon jo e zakonshme për një ditë pune normale, por jo për modelen e famshme Bela Hadid, çdo gjë është normale nëse tërheq vëmendjen e fansave në ‘Instagram’.

25-vjeçarja publikoi disa foto për më shumë se 54 milionë ndjekësit e saj, ku shfaqet para laptopit me bikini të markës së famshme Balenciaga. Jo vetëm bikinit janë të kësaj firme, por edhe aksesorët e tjera si unazat, varëja e byzylyku që mbajnë edhe logon e famshme me dy B, të gjitha me gurë të çmuar.

Shfaqja me bikini para laptopit ishte vetëm një moment i shkrepur në foto, teksa ylli i modelimit merrte pjesë në xhirimet e klipit “Code” të reperit Offset, publikuar 3 ditë më parë.

Bikinit Balenciaga kushtojnë 550 euro, por kjo s’është asgjë për Bella Hadidin që për një orë pune fiton minimalisht 10 mijë euro.

Tv Klan