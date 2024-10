Fantazisti i Shqipërisë, Nedim Bajrami, foli në konferencë për shtyp, në prag të sfidës me Çekinë, në Ligën e Kombeve.

Bajrami deklaroi se e rëndësishme është që skuadra të mos humbasë në këtë përballje, ndërsa theksoi se ekipi është gati dhe e kanë studiuar kundërshtarin.

Sipas tij, çekët nuk e kanë harruar atë që ndodhi vitin e kaluar, ku Shqipëria mori një barazim dhe një fitore, në kualifikueset e Europianit.

“Besoj se goli që kam bërë, i përket të kaluarës. Këtë herë do të jetë një sfidë ndryshe. Është një skuadër e fortë fizikisht. E kemi përgatitur ndeshje. I gjithë ekipi është gati dhe e rëndësishme është që të mos humbasim ndeshjen.

E dimë që na mungojnë disa lojtarë. E gjithë skuadra është gati. Tuci ka bërë stërvitjen e parë, e kemi pritur mirë. I gjithë ekipi është gati. Do japim maksimumin. Do të jetë një sfidë shumë e vështirë, sepse Çekia është e fortë në shtëpi.

Çdo ndeshje ka peshën e vet, por nesër do të futemi në fushë për të dhënë maksimumin. Kemi luajtur me Çekinë dhe e njohim kundërshtarin. Nesër do të jetë një ndeshje ndryshe. Kundërshtari nuk e ka harruar ende barazimin e kaluar.

Është ende për të folur për vendin e parë në grup. Është një sfidë e rëndësishme, sepse nuk e kanë harruar çfarë ndodhi. Ne e dimë këtë dhe jemi përgatitur. Jemi një skuadër e fortë, por kemi edhe lojtarë të fortë nga ana individuale.”, deklaroi Bajrami.

Ndeshja Çeki-Shqipëri, do të luhet të premten në orën 20:45, ndërsa transmetohet ekskluzivisht në Tv Klan.

/tvklan.al