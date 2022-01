Nedim Bajrami shkëlqen tek Empoli

20:40 07/01/2022

Shënon gol dhe vlerësohet për atë që dha në fushë

Nedim Bajrami është një futbollist kyç i Empolit. Këtë e tregoi që në Serie B sipas Sportmediaset, por po bind akoma më shumë në Serie A.

Mesfushori me tipare sulmuese realizoi golin e parë me 11-metërsh në barazimin 3 – 3 në fushën e Lazio dhe ndihmoi në të dytin. I pagabueshëm nga penalltia dhe me paraqitjen e tij Bajrami meriton notën 7 sipas “Gazzetta dello Sport”.

Vlerësimi më i lartë së bashku me Federico Di Francesco. Eurosport i jep notën 7,5 duke e quajtur arkitektin e golave të shpejtë të toskanëve vetëm pas 8 minutash dhe që ndodhte për herë të parë për këtë ekip në elitën e futbollit italian.

Në momentin që Nedim Bajrami u zëvendësua, Empoli lejoi më shumë në mbrojtje. Për “Corriere dello Sport” që i jep notën 6, 3 minutat e tij në fushë ishin të një ritmi të lartë. 22-vjeçari numëron 5 gola në 18 ndeshje të këtij sezoni në Serie A.

